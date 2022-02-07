Очередной антирекорд в Белгородской области: больше 1 тыс. заболевших ковидом

В Белгородской области количество заболевших коронавирусом впервые превысило 1 тыс. человек. Днём ранее, 6 февраля, на территории региона выявили 976 случаев заболевания.
Лидером по заболеваемости стал Старооскольский городской округ. В муниципалитете выявили 606 заболевших коронавирусом. Также высокий прирост заболеваемости зафиксировали в Белгороде и Губкинском городском округе — 320 и 82 случая соответственно. Лежат в стационарах 940 белгородцев, 47 из них в тяжёлом состоянии на ИВЛ. Выздоровел за день 91 житель региона. Общее число вылечившихся пациентов выросло до 82 110 человек.
При этом скончались за день четыре человека. Умерла женщина из Белгорода, родившаяся в 1938 году. Лечилась пациентка в горбольнице № 2. Также ковид унёс жизни жителя Белгорода 1950 года рождения и мужчины и женщины из Старооскольского городского округа, которые родились в 1936 и 1970 годах. Все трое пациентов проходили лечение в окружной больнице муниципалитета.