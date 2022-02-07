Очередной антирекорд в Белгородской области: больше 1 тыс. заболевших ковидом

При этом скончались за день четыре человека. Умерла женщина из Белгорода, родившаяся в 1938 году. Лечилась пациентка в горбольнице № 2. Также ковид унёс жизни жителя Белгорода 1950 года рождения и мужчины и женщины из Старооскольского городского округа, которые родились в 1936 и 1970 годах. Все трое пациентов проходили лечение в окружной больнице муниципалитета.