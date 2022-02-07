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Новая платформа от МСП упростит россиянам открытие и ведение бизнеса

7 февраля 09:20
Фото: pixabay.com
В России создали цифровую платформу для малого и среднего предпринимательства на домене МСП.РФ, которая открывает доступ к востребованным для развития бизнеса сервисам и услугам.

Сейчас на платформе можно воспользоваться 11 сервисами для открытия и ведения дела, но позже их будет больше. Список составлялся при участии предпринимателей, передает ria.ru.

В личном кабинете платформы можно посмотреть рейтинг компании на основе данных налоговой службы, ЦБ и других государственных источников, чтобы узнать, как видят бизнес власти.

Здесь также есть сервис подачи заявки на кредит на сумму до 10 миллионов рублей одновременно в несколько банков: «Открытие», ПСБ, Совкомбанк, «ДОМ.РФ», НИКО-банк, МСП Банк, Банк «Кузнецкий», Генбанк. Их количество будет увеличиваться по запросу кредитных организаций и пользователей.

На платформе можно воспользоваться конструктором документов и юридическим помощником, который объяснит простым языком важные аспекты законодательства.

«Теперь можно, например, зарегистрировать свое дело онлайн или подать заявки на привлечение финансирования сразу в несколько банков. Что важно, на одном ресурсе будут собраны и региональные меры поддержки», - отметил генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

На платформе также создан сервис по бизнес-обучению, который помогает найти персонального наставника по определенному направлению и сразу записаться на встречу.

Помимо этого, неопытным предпринимателям цифровая платформа поможет выбрать оптимальную правовую форму и налоговый режим. После можно сразу направить заявку на регистрацию без госпошлины и визита в налоговую.

Цифровая платформа разработана Корпорацией МСП совместно с Минэкономразвития России при участии компаний YouDo, Yandex, Тинькофф, OZON и других. Ее создание предусмотрено нацпроектом по поддержке предпринимательства, который курирует первый вице-премьер Андрей Белоусов.

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