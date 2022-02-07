Новая платформа от МСП упростит россиянам открытие и ведение бизнеса

Здесь также есть сервис подачи заявки на кредит на сумму до 10 миллионов рублей одновременно в несколько банков: «Открытие», ПСБ, Совкомбанк, «ДОМ.РФ», НИКО-банк, МСП Банк, Банк «Кузнецкий», Генбанк. Их количество будет увеличиваться по запросу кредитных организаций и пользователей.