Недострой в центре Белгорода снесут ради строительства многоэтажного дома

Posted 7 февраля 2022, 17:49
Published 7 февраля 2022, 17:49
Modified 1 декабря, 08:38
Updated 1 декабря, 08:38
7 февраля на недостроенном объекте, расположенном на проспекте Б. Хмельницкого через дорогу от спорткомплекса Светланы Хоркиной, начали разбирать остекление. Технику на объекте белгородцы заметили ещё несколько дней назад.
Заместитель гендиректора ООО «Белгородстроймонтаж-заказчик» рассказал изданию, что почти всю постройку снесут, а оставят лишь башню, где хотят организовать офисный центр. На остальном пространстве построят многоэтажный дом.
Компания взяла участок в аренду у мэрии Белгорода в 2005 году за 1 млн рублей в год. Там хотели построить автосалон. В 2011 году договор аренды продлили, но салон по продаже машин строить передумали — идея переросла в торговый центр с административным комплексом. К 2014 году и объект не достроили, и договор расторгли.
В 2020 году администрация Белгорода потребовала у компании через суд вернуть неустойку по аренде.
ООО «Белгородстроймонтаж-заказчик» зарегистрировано в Белгороде в июне 1998 года. Бенефициар и владелец — Дмитрий Любченко, который приобрёл компанию в конце 2021 года. Он также владелец ещё двух ООО в Белгороде — «Доцент-Профи» и «Инженерные технологии».
Напомним, Юрий Галдун предлагал перевести недостроенное здание под социальное жильё.