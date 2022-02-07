Недострой в центре Белгорода снесут ради строительства многоэтажного дома

Компания взяла участок в аренду у мэрии Белгорода в 2005 году за 1 млн рублей в год. Там хотели построить автосалон. В 2011 году договор аренды продлили, но салон по продаже машин строить передумали — идея переросла в торговый центр с административным комплексом. К 2014 году и объект не достроили, и договор расторгли.