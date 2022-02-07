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Молодые ученые Петербургского горного университета будут получать большие стипендии

7 февраля 11:31
Администрация вуза сообщила, что механизм материального поощрения молодых ученых существенно улучшен. Так, если они не нарушают индивидуальный график работ по подготовке диссертаций, то смогут получать от 40 000 до 80 000 рублей в месяц.

В случае защиты диссертации в оговоренные сроки молодой ученый получит единовременно 300 000 рублей. А после успешной защиты и заключения трудового соглашения с вузом молодой кандидат может рассчитывать на льготный сертификат на получение жилья. Также в течение 3 лет он будет получать прибавку к окладу до 30%, пишет rg.ru.

Ректор горного университета Владимир Литвиненко подчеркнул, что перед отечественными вузами стоит сейчас важная задача — подготовка научно-педагогических кадров. Те, кто сейчас работает над кандидатскими диссертациями, в ближайшем будущем будут создавать наукоемкие продукты, которые будут продвигать вперед российскую экономику.

Для того чтобы Россия не отстала в этом плане, необходимо создавать соответствующую среду для молодых ученых. И речь идет не только о материальном стимулировании. В обществе надо культивировать интерес к науке, надо вовлекать в нее молодежь. А для этого нужно распространять знания о новых технологиях и совершенствовать инфраструктуру для проведения экспериментов и получения достоверных научных результатов, а также их внедрения в производство.

Напомним: в 2021 году горный университет модернизировал и создал 32 научные лаборатории. В них работают как преподаватели вуза, так и аспиранты со студентами. Лаборатории входят в 6 научных центров международного уровня. Их наличие уже позволило увеличить число междисциплинарных исследований и улучшить их точность.

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