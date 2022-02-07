Молодые ученые Петербургского горного университета будут получать большие стипендии

Для того чтобы Россия не отстала в этом плане, необходимо создавать соответствующую среду для молодых ученых. И речь идет не только о материальном стимулировании. В обществе надо культивировать интерес к науке, надо вовлекать в нее молодежь. А для этого нужно распространять знания о новых технологиях и совершенствовать инфраструктуру для проведения экспериментов и получения достоверных научных результатов, а также их внедрения в производство.