Молодые ученые Петербургского горного университета будут получать большие стипендии

В случае защиты диссертации в оговоренные сроки молодой ученый получит единовременно 300 000 рублей. А после успешной защиты и заключения трудового соглашения с вузом молодой кандидат может рассчитывать на льготный сертификат на получение жилья. Также в течение 3 лет он будет получать прибавку к окладу до 30%, пишет rg.ru.
Ректор горного университета Владимир Литвиненко подчеркнул, что перед отечественными вузами стоит сейчас важная задача — подготовка научно-педагогических кадров. Те, кто сейчас работает над кандидатскими диссертациями, в ближайшем будущем будут создавать наукоемкие продукты, которые будут продвигать вперед российскую экономику.
Для того чтобы Россия не отстала в этом плане, необходимо создавать соответствующую среду для молодых ученых. И речь идет не только о материальном стимулировании. В обществе надо культивировать интерес к науке, надо вовлекать в нее молодежь. А для этого нужно распространять знания о новых технологиях и совершенствовать инфраструктуру для проведения экспериментов и получения достоверных научных результатов, а также их внедрения в производство.
Напомним: в 2021 году горный университет модернизировал и создал 32 научные лаборатории. В них работают как преподаватели вуза, так и аспиранты со студентами. Лаборатории входят в 6 научных центров международного уровня. Их наличие уже позволило увеличить число междисциплинарных исследований и улучшить их точность.