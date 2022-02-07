Масленицу не будут широко праздновать в Белгородской области

Posted 7 февраля 2022, 09:18
Published 7 февраля 2022, 09:18
Modified 1 декабря, 07:59
Updated 1 декабря, 07:59
Губернатор Вячеслав Гладков заявил членам правительства, что из-за эпидситуации в Белгородской области не будут праздновать Масленицу в привычном формате, как в предыдущие годы.
Стоит отметить, что ежедневно оперштаб сообщает о рекордном числе заболевших коронавирусом в регионе. Только на 7 февраля стало известно ещё о 1064 новых заразившихся за сутки.
В медучреждениях также наблюдается нехватка врачей и медперсонала из-за роста заболеваемости. На прошлой неделе сообщалось о 30% сотрудников поликлиники № 4 Белгорода, которые ушли на больничный из-за коронавируса.
Также на совещании губернатор рассказал, что почти 50 операторов кол-центра 122 заболели. Сейчас им ищут замену.
Что касается Масленицы, то в 2021 году в Белгороде работало несколько площадок, где местные жители участвовали в конкурсах на лучший костюм, соревновались в силе и устраивали фотосессии. Также для гостей повара приготовили метровый блин.