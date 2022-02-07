Кто владеет гостиницами и ресторанами Белгорода

В самом центре Белгорода на Соборной площади, 1 находится гостиничный комплекс «Белгород». Его история начинается 8 января 1956 года. Сегодня у комплекса четыре звезды. С 2017 года недвижимостью владеет компания «Берег». Фирма работает в Москве с 2016 года. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. С 2016 по 2018 год организация принадлежала кипрской фирме. Сейчас ею владеет Светлана Романцова. Она родилась в Белгороде. Помимо «Берега», она совладелица ещё одной московской компании «ЗМФ-Инжиниринг». Что касается «Берега», в 2020 году организация ушла в убыток на 3,9 млн рублей.