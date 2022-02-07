Кто владеет гостиницами и ресторанами Белгорода

Posted 7 февраля 2022, 17:10
Published 7 февраля 2022, 17:10
Modified 1 декабря, 08:01
Updated 1 декабря, 08:01
Для удобства мы поделили все собранные материалы на два выпуска. Публикуем часть № 1.
Для обзора мы выбрали самые известные белгородские гостиницы и изучили, кто ими владеет. К примеру, гостинично-ресторанный комплекс «Аустерия» 4*. Он находится на ул. Магистральная, 161. С 2015 года недвижимостью владеет Шамыев Эйваз Мамед Оглы.
Шамыев родился в Азербайджане. Ему принадлежит компания «Альбион» в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре. Компания занимается розничной торговлей пищевыми продуктами в специализированных магазинах. Также ему принадлежит 50% доли в УК компании «Гарант современных технологий», которая занимается ремонтом электронного и оптического оборудования. Как субъект МСП, он получает господдержку на возвратной основе.
На Харьковской горе Белгорода работает трёхзвёздочная гостиница «AMAKS Конгресс-отель». Судя по описанию, это современный бизнес-отель высокого класса, который находится на пр. Ватутина, 2. Собственников у гостиницы было немало. В 2008 году отель принадлежал компании «Южная». В этом же году он перешёл к организации «Контакт плюс». С 2013 года гостиницей владело ООО «Ганимед», а с 2020 года — компания «Астрея».
Последняя фирма зарегистрирована в Белгороде в 2020 году. Она занимается деятельностью гостиниц и прочих мест для временного проживания. Компания принадлежит трём гражданам РФ — Валерию Гараеву, Александру Аспидову и Дмитрию Златкину. По итогам 2020 года чистая прибыль предприятия составила 8000 рублей.
В самом центре Белгорода на Соборной площади, 1 находится гостиничный комплекс «Белгород». Его история начинается 8 января 1956 года. Сегодня у комплекса четыре звезды. С 2017 года недвижимостью владеет компания «Берег». Фирма работает в Москве с 2016 года. Основной вид деятельности — аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом. С 2016 по 2018 год организация принадлежала кипрской фирме. Сейчас ею владеет Светлана Романцова. Она родилась в Белгороде. Помимо «Берега», она совладелица ещё одной московской компании «ЗМФ-Инжиниринг». Что касается «Берега», в 2020 году организация ушла в убыток на 3,9 млн рублей.
Недавно обновившийся четырёхзвёздочный ресторанно-гостиничный комплекс в центре Белгорода White Hill Hotel с 2003 года сменил семь собственников. В 2003 году он принадлежал Белгороду и компании «Гостиница „Центральная“». С 2007 года ею владела организация «Паритет», а в 2011 году — «Мирит», «Вюстит» и «Инвестиционная компания „ОЭМКИнвест“».
Согласно данным ФГИС ЕГРН, с 2012 года ресторанно-гостиничный комплекс является собственностью компании «Аврора». Примечательно, что в 2020 году организация ликвидировалась. До этого с 2012 года фирма работала в Белгороде и занималась арендой и управлением собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом. Организация принадлежала Ольге Тарасевич. В 2019 году убыток предприятия превысил 25 млн рублей.
По данным ЕГРЮЛ, с 14 июля 2020 года ООО «РЕСТО», под которым юридически оформлен White Hill Hotel, владеет всё та же Ольга Тарасевич. Ей принадлежат 100% уставного капитала организации.
Ещё одна всем известная гостиница «Белый город» находится на Народном бульваре, 34а. С 2009 года недвижимость принадлежала компании «Белгородстроймонтаж-Заказчик». Спустя четыре года гостиница перешла в собственность «Новостройзаказчик», а с 2016 года ею владеет компания «ОфисНедвижимость».
Согласно аналитической системы «СПАРК-Интерфакс», «ОфисНедвижимость» зарегистрирована в 2016 году в Белгороде. Компания занимается арендой и управлением собственным или арендованным недвижимым имуществом. Руководитель и бенефициар — Вадим Клет. В 2020 году чистая прибыль организации составила 12,4 млн рублей.
Клету также принадлежит четырёхзвёздочный бизнес-отель «Континенталь», который находится на ул. Николая Чумичова. С 2014 года недвижимостью владела организация «Новостройзаказчик», а с 2016 года гостиница принадлежит всё той же фирме «ОфисНедвижимость».