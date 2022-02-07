Гладков: Наталия Зубарева обманула меня с отчётом по медицинским классам

На оперсовещании 7 февраля руководитель администрации губернатора Белгородской области Иван Будлов доложил о ситуации с медицинскими классами. Поручение на их создание в школах глава региона Вячеслав Гладков дал ещё 31 мая 2021 года. Исполнить его должны были к 1 сентября.
На закупку 15 медицинских классов в прошлом году было выделено практически 60,9 млн рублей. Ещё девять кабинетов должны приобрести в 2022-м на 36,5 млн рублей.
Будлов представил документ, написанный от лица бывшего замгубернатора Наталии Зубаревой, о том, что с 1 сентября 2021 года во всех муниципалитетах начнут функционировать 24 медицинских класса. Однако в ходе проверки выяснили, что даже в январе 2022-го продолжались дополнительные поставки оборудования в регион. Теперь минобр области заявляет, что оставшиеся девять классов будут готовы до конца первого квартала этого года.
Также проверка показала, что в школе в Валуйках оборудование для медкласса лежало в кабинете у директора, в Губкине — в бывшей учительской. В Грайворонском горокруге медкласс не смогли оборудовать из-за капитального ремонта.
Помимо прочего есть системная проблема с преподавателями, которые должны работать в спецкабинетах. Сейчас работают учителя химии и биологии, у большинства из которых нет медицинских познаний, отметил Будлов.
Губернатор Белгородской области заявил, что сами чиновники выехали на оценку медицинских классов только вместе с ним. Там власти увидели, что мебель не приспособлена для помещения, а также отсутствуют системные мотивационные решения для детей и педагогов.
Конечно, грустное ощущение оставляет такой подход. Правильно я понимаю, что тот отчёт, который был предоставлен уже не работающей Натальей Николаевной Зубаревой, не соответствует действительности? То есть меня мой бывший заместитель обманула.Вячеслав Гладков
Теперь за внедрение учебной программы, которой должны быть обучены учителя, лично отвечает министр здравоохранения области Андрей Иконников.
Оборудование купили, а всё валяется и никому не нужно. Если у директора до сих пор находится оборудование в классах, то это никому не нужно. Образцового класса нет ни одного. Учителя должны быть обучены, а увеличение нагрузки — оплачиваться. Вячеслав Гладков
Стоит отметить, что ранее власти сообщали об обустройстве 30 медклассов в 24 школах региона. На это планировалось выделить 97,5 млн рублей. Их делают в школах для профориентационной работы.
Что касается Наталии Зубаревой, то она покинула белгородское правительство после скандала с «подаренной» её сыну квартирой. С декабря прошлого года чиновница занимает место старшего советника губернатора Курской области и курирует образовательные проекты.