Гладков: Наталия Зубарева обманула меня с отчётом по медицинским классам

Будлов представил документ, написанный от лица бывшего замгубернатора Наталии Зубаревой, о том, что с 1 сентября 2021 года во всех муниципалитетах начнут функционировать 24 медицинских класса. Однако в ходе проверки выяснили, что даже в январе 2022-го продолжались дополнительные поставки оборудования в регион. Теперь минобр области заявляет, что оставшиеся девять классов будут готовы до конца первого квартала этого года.