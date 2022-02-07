Фаткулина: Идеально закончились бы эти игры, если бы я принесла в копилку золото

В эфире Ольга поделилась своими эмоциями после того, как узнала о своей роли знаменосца команды ОКР, а также рассказала, с кем из спортсменов познакомилась во время Олимпиады. Запись трансляции доступна в официальной группе «ОК на связи!» в Одноклассниках.
Расшифровка ярких моментов эфира
Какие эмоции вы испытали после того, как узнали, что будете знаменосцем?
Это здорово! Я мечтала им стать в Сочи, когда смотрела на знаменосца. Для меня это настолько важно, настолько трепетно и настолько круто. О том, что я буду нести знамя нашей сборной, сказал менеджер команды. Он завёл меня в комнату, и первое, что я подумала: «Ой, у меня кажется ПЦР положительный. Не может быть!». И менеджер мне сказал: «Оль, ты будешь знаменосцем». Я такая: «Как!?» — и ухватилась за стенку.
Быть знаменосцем — это суперответственно и даже более эмоционально, чем старт соревнований. Я сразу же согласилась. Это же мечта, это непередаваемые ощущения. Для меня это очень дорого и очень патриотично, а я ещё тот патриот! Не могу из Челябинска никуда уехать, не могу тренера на другого поменять. Для меня Россия и то, откуда я родом — это очень важно.
Это уже победа еще до начала соревновательного процесса?
Нет, это совершенно другая история: флаг и представление своей страны на играх — это совершенно другие эмоции.
Мой тренер по команде Сергей Константинович говорит: «Да не надо, Оль, не ходи. Это эмоционально тяжело, скоро старты». А для меня это некая тренировка, некий предстартовый промежуток, преодолев который на самом старте, я буду еще сильнее.
У вас есть друзья, знакомые из других видов спорта, за которыми вы будете следить на протяжении этих Олимпийских игр?
Безусловно, Олимпийские игры сближают. Здесь легко познакомиться, все приветливые и улыбчивые. Ещё с 2010 года я общаюсь с Александрой Вафиной из хоккея, с Катюшкой Ефременковой из шорт-трека. За счёт Олимпиады я познакомилась с Еленой Никитиной и стала ближе общаться с Таней Ивановой из санного спорта.
Помните ли вы свои чувства, когда узнали, что не едете в Корею на Олимпиаду?
Это была «потеря потерь». Эта история длилась около года, и были качели «едем-не едем». Весь год мы старались оставаться мотивированными, тренер и руководство нас поддерживали.
За два месяца до игр я понимала, что у меня один шанс из ста, и даже думала, что откажусь, если меня пригласят. Было очень обидно, потому что принять то, что меня не пригласили на игры — это просто немыслимо. Это ранило моё достоинство — пришлось перерождаться заново, подниматься, и за счет этого, мне кажется, я осталась ещё на 4 года.
Пекинская Олимпиада тоже висела на волоске. Вас посещали мысли: «Неужели я осталась ещё на 4 года и не попаду на следующую Олимпиаду?»
Да, были такие разговоры, что игры, возможно, перенесут ещё на год, но я была к этому готова. Вообще не переживала. Знала, что Олимпиада точно будет, и на ней я буду в качестве спортсмена.
Чем занимаетесь в свободное время?
Мне нравится узнавать что-то новое и интересное из интернет-просторов. Я — не любитель чтения, но с удовольствием посмотрю какое-нибудь интервью или поучительное видео. Но по большей части нас занимают тренировки и восстановление. Скучать пока нет времени. Дни пролетают быстро.
Чем должны завершиться эти Олимпийские игры, чтобы вы, уезжая из Пекина, сказали, что сделали всё, что могли, и эти игры стали для вас идеальными?
Каждый спортсмен считает долгом принести олимпийскую медаль в Олимпийскую сборную. Идеально закончились бы эти игры, если бы я принесла в копилку золото.