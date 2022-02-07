Фаткулина: Идеально закончились бы эти игры, если бы я принесла в копилку золото

Это здорово! Я мечтала им стать в Сочи, когда смотрела на знаменосца. Для меня это настолько важно, настолько трепетно и настолько круто. О том, что я буду нести знамя нашей сборной, сказал менеджер команды. Он завёл меня в комнату, и первое, что я подумала: «Ой, у меня кажется ПЦР положительный. Не может быть!». И менеджер мне сказал: «Оль, ты будешь знаменосцем». Я такая: «Как!?» — и ухватилась за стенку.