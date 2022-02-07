Экс-начальница почтового отделения присвоила деньги лежавшего в больнице пенсионера

Уголовное дело против женщины завели по статье за присвоение в крупном размере с использованием служебного положения (ч. 1 и ч. 3 ст. 160 УК РФ). Районный суд признал её виновной и приговорил к одному году и семи месяцам исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Приговор в силу не вступил.