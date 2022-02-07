Экс-начальница почтового отделения присвоила деньги лежавшего в больнице пенсионера

33-летняя подсудимая была начальницей почтового отделения в одном из сельских поселений Ракитянского района. В минувшем году с февраля по май она присвоила деньги, которые предназначались для лежавшего в больнице пенсионера. Женщина ставила подписи в поручениях на доставку выплаты. Таким образом она получила 47 812 рублей.
Помимо этого, с середины декабря 2020 года по начало июня 2021 года жительница Ракитянского района вносила неполную и недостоверную информацию в отчёты и присвоила 254 тыс. рублей. Эти деньги поступили от населения за продажу товаров и оказанные услуги.
Уголовное дело против женщины завели по статье за присвоение в крупном размере с использованием служебного положения (ч. 1 и ч. 3 ст. 160 УК РФ). Районный суд признал её виновной и приговорил к одному году и семи месяцам исправительных работ с удержанием 10% из зарплаты в доход государства. Приговор в силу не вступил.
Ранее по статье за хищение дело завели против сотрудницы «Почты России» в Грайворонском горокруге. По информации прокуратуры, женщина забрала из кассы более 111 тыс. рублей. Суд приговорил её к 20 тыс. рублей штрафа.
За аналогичное преступление в другом населённом пункте Ракитянского района бывшую начальницу отделения почтовой связи наказали тем, что ей запретили заниматься связанной с финансами работой сроком на три года. Сумма похищенного составляла 70 тыс. рублей.
А в Корочанском районе бывшую сотрудницу «Почты России» за кражу 89 тыс. рублей приговорили к трём годам тюрьмы: как оказалось, у женщины уже была судимость за экономическое преступление.