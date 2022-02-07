«Экотранс» отказался вывозить отходы в трёх районах Белгородской области

На оперсовещании регионального правительства 7 февраля заместитель губернатора Константин Полежаев доложил, что «Экотранс» в одностороннем порядке отказался исполнять условия договора по вывозу мусора в Яковлевском горокруге, Белгородском и Корочанском районах.
Чиновник отметил, что теперь в перечисленных муниципалитетах мусор вывозит Центр экологической безопасности. Для этого организация задействовала 36 единиц техники и 51 грузчика.
По словам Полежаева, ситуация с вывозом мусора в регионе под контролем. До конца недели ЦЭБ получит 14 новых мусоровозов.
График по вывозу отходов уже корректируют. Главы районов, в которых столкнулись с этой проблемой, проводят совещания для решения вопросов.
Напомним, в 2020 году такая же ситуация была в пяти районах. Тогда ЦЭБ расторг контракт с ООО «Еврологистик» после неоднократного нарушения графика вывоза мусора. Тогда в организации заявили, что действия подрядчика привели к многочисленным штрафам со стороны надзорных органов.
Что касается «Экотранса», то Центр экологической безопасности по решению суда должен выплатить компании 16,3 млн рублей за вывоз отходов в Старом Осколе летом 2020 года.