«Экотранс» отказался вывозить отходы в трёх районах Белгородской области

Напомним, в 2020 году такая же ситуация была в пяти районах. Тогда ЦЭБ расторг контракт с ООО «Еврологистик» после неоднократного нарушения графика вывоза мусора. Тогда в организации заявили, что действия подрядчика привели к многочисленным штрафам со стороны надзорных органов.