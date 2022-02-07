Белгородцы устроили стихийную парковку у ЖК «Париж»

В районе ЖК «Париж» водители оставляют машины на тротуарах и газонах. Нарушителей зафиксировали на снимках.
«Как выпал снег, некоторые уникумы делают вид, что не замечают, где бордюры», — добавил автор канала Сергей Хахалев и посетовал, что давно не видел, чтобы автомобили нарушителей эвакуировали.
Напомним, что в июле 2021 года произошёл инцидент возле парка Победы: из-за припаркованных автомобилей не смогла проехать машина скорой помощи. Притом что стоянка на входе в парк была запрещена. Автомобили нарушителей пришлось эвакуировать.
В 2019 году в ответ на запрос «Бел.Ру» в Госавтоинспекции сообщили, что в Белгороде работал только один эвакуатор. Машины нарушителей попадают на штрафстоянку на улице Губкина, 1а.