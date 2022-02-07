Белгородцы накопили в банках больше всех в Черноземье

Среди регионов Черноземья Воронежская область заняла 20-ю строчку с показателем в 192,2 тыс. рублей. Орловская область расположилась на 41-м месте. Там сумма составила 147,9 тыс. рублей. Немногим ниже показатель в Липецкой области — 142,9 тыс. рублей. Регион занял 44-е место. На 59-м месте находится Брянская область со средним вкладом в 118,1 тыс. рублей. Последней в макрорегионе стала Тамбовская область с показателем в 114,7 тыс. рублей, заняв 62-е место.