Белгородцы накопили в банках больше всех в Черноземье

Белгородская область заняла 19-ю строчку в рейтинге субъектов РФ по среднему объёму вкладов. По состоянию на 1 декабря прошлого года сумма составила 193,3 тыс. рублей на душу населения. За год показатель вырос на 7,5%.
По данным издания, абсолютным лидером среди регионов стала Москва, где средний вклад превысил 1 млн рублей. Второе место в рейтинге занял Санкт-Петербург, жители которого в среднем накопили меньше почти в половину — 538,8 тыс. рублей. Замыкает тройку лидеров Магаданская область, где сумма накоплений на жителя составляет 383,5 тыс. рублей.
Среди регионов Черноземья Воронежская область заняла 20-ю строчку с показателем в 192,2 тыс. рублей. Орловская область расположилась на 41-м месте. Там сумма составила 147,9 тыс. рублей. Немногим ниже показатель в Липецкой области — 142,9 тыс. рублей. Регион занял 44-е место. На 59-м месте находится Брянская область со средним вкладом в 118,1 тыс. рублей. Последней в макрорегионе стала Тамбовская область с показателем в 114,7 тыс. рублей, заняв 62-е место.
При этом средний размер вкладов россиян составил 249 тыс. рублей. В целом депозиты жителей страны составили 36,4 трлн рублей.