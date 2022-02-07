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Белгородский военный задолжал войсковой части больше 400 тысяч рублей

7 февраля 07:03
Фото: Бел.Ру
40-летний житель Валуек задолжал войсковой части 438 тыс. рублей за нанесённый материальный ущерб, сообщают в региональном УФССП.

Военнослужащий из Белгородской области под страхом изъятия своей иномарки выплатил долги войсковой части в размере 438 тыс. рублей. Долг у военного появился из-за нанесения материального ущерба.

Командир части обратился в гарнизонный военный суд с иском о взыскании с белгородца денег за причинённый материальный ущерб войсковой части. Суд удовлетворил требования командира, судебное решение направили в отделение приставов в Валуйках.

Пристав-исполнитель уведомил должника о возможном изъятии автомобиля в случае невыплаты долгов. Военнослужащий испугался потери транспортного средства и погасил задолженность в полном объёме.

#Новости#Военный#Материальный ущерб#Войсковая часть#Общество
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