Белгородский военный задолжал войсковой части больше 400 тысяч рублей

Военнослужащий из Белгородской области под страхом изъятия своей иномарки выплатил долги войсковой части в размере 438 тыс. рублей. Долг у военного появился из-за нанесения материального ущерба.
Командир части обратился в гарнизонный военный суд с иском о взыскании с белгородца денег за причинённый материальный ущерб войсковой части. Суд удовлетворил требования командира, судебное решение направили в отделение приставов в Валуйках.
Пристав-исполнитель уведомил должника о возможном изъятии автомобиля в случае невыплаты долгов. Военнослужащий испугался потери транспортного средства и погасил задолженность в полном объёме.