Белгородэнерго напоминает об ответственности за размещение оборудования на опорах ЛЭП

Размещение оборудования, линий связи на объектах электроэнергетики без заключения договора, либо с нарушением его условий противоречит требованиям пп. 18-19 Постановления Правительства РФ от 29.11.2014 г. № 1284. В случае выявления подобных фактов проводится претензионно-исковая работа, направленная на взыскание с собственника сумм незаконного обогащения. Кроме этого, филиал оставляет за собой право в установленном законом порядке демонтировать незаконно размещенное оборудование и взыскать с нарушителя расходы на демонтаж.