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915 детей в Белгородской области болеют COVID-19

7 февраля 13:32
Фото: ИА "Бел.Ру"
Из-за роста числа инфицированных несовершеннолетних в детской областной больнице увеличили количество коек. Об этом рассказал министр здравоохранения области Андрей Иконников.

В регионе для ковид-пациентов развёрнуто 1620 коек. Дополнительные койки открыли в ковидном отделении детской областной больницы и 40 коек — в Борисовской ЦРБ.

Количество стационаров не увеличилось, просто добавили койки в уже имеющихся стационарах. В частности, в детской областной больнице, потому что в настоящее время детей болеет больше. Плюс ещё будем добавлять в Борисовку 100 коек. Там у нас находится хирургический ковидный госпиталь.Андрей Иконников

Как рассказала главврач детской областной больницы Ирина Кизилова, в настоящий момент коронавирусом болеют 915 детей, ещё 1825 находятся под наблюдением как контактные с заражёнными. В среднем в неделю на амбулаторный приём по вирусным инфекциям приходят 2800 человек.

В сравнении с прошлой неделей прирост составил 20 человек.Ирина Кизилова

Напомним, коечный фонд в детской областной больнице увеличивали в конце января. Тогда в отделении развернули 25 дополнительных коек.

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