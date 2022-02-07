915 детей в Белгородской области болеют COVID-19

Количество стационаров не увеличилось, просто добавили койки в уже имеющихся стационарах. В частности, в детской областной больнице, потому что в настоящее время детей болеет больше. Плюс ещё будем добавлять в Борисовку 100 коек. Там у нас находится хирургический ковидный госпиталь.Андрей Иконников