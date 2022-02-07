915 детей в Белгородской области болеют COVID-19

В регионе для ковид-пациентов развёрнуто 1620 коек. Дополнительные койки открыли в ковидном отделении детской областной больницы и 40 коек — в Борисовской ЦРБ.
Количество стационаров не увеличилось, просто добавили койки в уже имеющихся стационарах. В частности, в детской областной больнице, потому что в настоящее время детей болеет больше. Плюс ещё будем добавлять в Борисовку 100 коек. Там у нас находится хирургический ковидный госпиталь.Андрей Иконников
Как рассказала главврач детской областной больницы Ирина Кизилова, в настоящий момент коронавирусом болеют 915 детей, ещё 1825 находятся под наблюдением как контактные с заражёнными. В среднем в неделю на амбулаторный приём по вирусным инфекциям приходят 2800 человек.
В сравнении с прошлой неделей прирост составил 20 человек.Ирина Кизилова
Напомним, коечный фонд в детской областной больнице увеличивали в конце января. Тогда в отделении развернули 25 дополнительных коек.