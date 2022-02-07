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15-летний белгородец в выходные ушёл из дома и пропал

7 февраля 11:52
С 6 февраля местонахождение 15-летнего жителя Губкина неизвестно. В поисках пропавшего мальчика участвуют волонтёры «Лизы Алерт».

6 февраля в Губкине пропал Леонид Кобузов 2006 года рождения. Со вчерашнего дня его местонахождение неизвестно. Рост молодого человека 170 см, волосы тёмно-русые. Нормального телосложения.

Всех тех, кто располагает информацией о пропавшем мальчике, просят позвонить в полицию по номерам 02 или 102, а также на горячую линию «Лизы Алерт» по телефону 8 800 700 54 52.

Напомним, 22 января в Губкинском городском округе пропал 75-летний житель села Архангельское Николай Кривоченков. В тот день пенсионер ушёл из дома и не вернулся.

В Губкине пропал подросток/ Лиза Алерт

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#Новости#Лиза Алерт#Подросток#Губкин#Пропал#Наталья Корявых#Происшествия
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