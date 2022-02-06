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ВК «Белогорье» потерпело поражение после ковидного перерыва

6 февраля 12:21
Фото: группа ВК «Белогорье» во «ВКонтакте»
5 февраля волейбольный клуб «Белогорье» встретился на «Белгород-Арене» с «Зенитом» из Санкт-Петербурга и проиграл со счётом 1:3. После поражения «львы» занимают девятое место в турнирной таблице, сообщается на официальном сайте ВК «Белогорье».

Игра прошла в рамках 16-го тура мужской Суперлиги Париматч. «Белогорье» и «Зенит» вернулись в чемпионат с карантина. Так, «львы» не играли почти месяц, отмечает пресс-служба клуба.

Первый сет прошёл под диктовку команды из Санкт-Петербурга. Отрыв в четыре очка в начале матча дал уверенно довести игровой отрезок до победы — 18:25 в пользу «Зенита».

Во втором периоде «Белогорье» включилось в игру. Хорошую технику показывали Павел Тетюхин и легионер Аль Хачдади. Опередить питерскую команду удалось благодаря блоку. «Львы» закончили сет со счётом 25:23 в свою пользу.

Третья и четвёртая партии оказались для белгородской команды провальными — 15:25 и 19:25 соответственно.

По итогам четырёх игровых отрезков победителем стал «Зенит».

Самыми результативными в составе «Зенита» стали Виктор Полетаев и Егор Клюка. У «львов» это были Мохамед Аль Хачдади и Павел Тетюхин.

После поражения «Белогорье» заняло девятое место в турнирной таблице. Следующая игра состоится 13 февраля. «Львы» выступят против «Нефтяника».

Напомним, в начале года у «Белогорья» отменилось несколько матчей. Так, 16 января игра не состоялась из-за вспышки ковида у «Урала». Позже стало известно, что у нескольких игроков и сотрудников «львов» выявили новую инфекцию.

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