Вячеслав Гладков назвал случившееся на камышитовом заводе страшной трагедией

Губернатор возложил цветы к мемориалу в память о погибших и напомнил, что 80 лет назад в сарае длиной 25 метров расстреляли и заживо сожгли ни в чём не виновных советских граждан. В трагедии погибло 1700 белгородцев. Среди них дети, женщины и старики. Они стали жертвами немецких оккупантов.