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Posted 5 февраля 2022, 13:07

Published 5 февраля 2022, 13:07

Modified 1 декабря, 07:50

Updated 1 декабря, 07:50

Вячеслав Гладков назвал случившееся на камышитовом заводе страшной трагедией

5 февраля 2022, 13:07
Сюжет
Памятник
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков возложил цветы к мемориалу в память о погибших на камышитовом заводе. На своих страницах в соцсетях глава региона отметил, что случившееся 80 лет назад — страшная трагедия.

5 февраля, в день годовщины трагедии на камышитовом заводе под Белгородом, глава региона Вячеслав Гладков отметил, что такое забывать нельзя, чтобы подобное больше никогда не повторилось.

Губернатор возложил цветы к мемориалу в память о погибших и напомнил, что 80 лет назад в сарае длиной 25 метров расстреляли и заживо сожгли ни в чём не виновных советских граждан. В трагедии погибло 1700 белгородцев. Среди них дети, женщины и старики. Они стали жертвами немецких оккупантов.

Напомним, немецко-фашистские войска вошли в Белгород в конце октября. В начале февраля они массово арестовывали людей и 5 февраля вывезли их за город к камышитовому заводу, который находился в селе Михайловка. Раздетых людей загнали в здание, расстреляли, а потом сожгли. Родным же сказали, что людей увезли в Харьков.

#Новости#Общество#Памятник#Трагедия#Белгород#Гладков#Возложение цветов
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