Под Белгородом 80 лет назад произошла трагедия на камышитовом заводе

В конце октября 1941 года советские солдаты вынужденно покинули Белгород и город захватили немецко-фашистские войска. На улицах начали устанавливать свои порядки, ввели комендантский час, а в центре Белгорода поставили виселицу.
3 и 4 февраля 1942 года в Белгороде прошли многочисленные задержания: арестовывали мужчин, женщин, стариков и детей. Всех их увозили в аптеку № 8.
На следующий день, 5 февраля, всех арестованных горожан и пленных вывезли за город к камышитовому заводу, который находился в селе Михайловка. На вид здание было длинным 25-метровым сараем высотой семь метров. Ещё до войны там хранили камыш, из которого производили настилы.
Привезённых на машинах задержанных заставили раздеться и зайти в здание завода по 30–35 человек. Как только они заходили — их расстреливали. После этого завод взорвали и подожгли.
Сколько точно погибло людей в тот день, до сих пор не установлено. В сохранённом списке значилось только 90 фамилий. Но во время раскопок на месте трагедии археологи нашли костный порошок, остатки костей затылочной части, кости челюстей с зубами, шейные позвонки детей, кости стоп и даже фаланги пальцев рук.
В ноябре 1943 года создали специальную комиссию, которая подсчитала, что на камышитовом заводе за Северским Донцом всего было расстреляно и сожжено больше 1,7 тысячи человек.