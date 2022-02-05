Под Белгородом 80 лет назад произошла трагедия на камышитовом заводе

Сколько точно погибло людей в тот день, до сих пор не установлено. В сохранённом списке значилось только 90 фамилий. Но во время раскопок на месте трагедии археологи нашли костный порошок, остатки костей затылочной части, кости челюстей с зубами, шейные позвонки детей, кости стоп и даже фаланги пальцев рук.