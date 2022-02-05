Когда закончится омикрон и снизится стоимость жилья в Белгороде: итоги недели

В связи с ухудшением ситуации региональный Роспотребнадзор снова предложил перевести часть рабочего процесса в дистанционный режим, то есть отправить некоторых на удалёнку. При этом мероприятия в области отменять пока не планируют. Но некоторые ограничения всё же появились. Например, каток на Соборной площади Белгорода теперь смогут посещать не более 35 человек одновременно. А работники соцучреждений с пожилыми и инвалидами не должны покидать своё рабочее место в течение двух недель. Для посещения эти места, естественно, тоже закрыли.