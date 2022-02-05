Когда закончится омикрон и снизится стоимость жилья в Белгороде: итоги недели

На прошлой неделе в Белгородской области заметили первые случаи заболевания новым штаммом коронавируса – омикроном. Тогда начали готовиться к ухудшению эпидобстановки. Омикрон уже практически вытеснил дельта-штамм у белгородцев. Заболеваемость начала расти очень стремительно. 5 февраля за сутки COVID-19 нашли у 881 человека. Это число – рекордное для Белгородской области по инфицированности коронавирусом. Меньше чем за месяц заболеваемость COVID-19 в Белгородской области выросла в восемь раз. Но число умерших наконец-то начало сокращаться до 3-4 в сутки, и в больницах осталось меньше тысячи пациентов.
Рост числа больных заставил перевести ещё одно медучреждение на работу с больными ковидом. С 7 февраля поликлиника №2 на Народном бульваре будет принимать заражённых. Скорее всего, когда пик заболеваемости пойдёт на спад, в городе останется одна ковидная поликлиника в центре, а шестая вернётся к обычной работе.
В связи с ухудшением ситуации региональный Роспотребнадзор снова предложил перевести часть рабочего процесса в дистанционный режим, то есть отправить некоторых на удалёнку. При этом мероприятия в области отменять пока не планируют. Но некоторые ограничения всё же появились. Например, каток на Соборной площади Белгорода теперь смогут посещать не более 35 человек одновременно. А работники соцучреждений с пожилыми и инвалидами не должны покидать своё рабочее место в течение двух недель. Для посещения эти места, естественно, тоже закрыли.
Единственное положительное в этой ситуации – жители области омикрон переносят легче, чем другие штаммы ковида. В основном это лёгкая форма заболевания и амбулаторное лечение. Эксперты прогнозируют, что уже к осени коронавирус превратится в обычную сезонную простуду. Время покажет, правда ли это.
В начале этой недели все новости говорили одно: дистанционное обучение в белгородских школах вводить не планируют. Но, как мы помним, заболеваемость растёт. Причём не забываем, что не ковидом одним мы болеем. Есть ещё грипп, ОРВИ и многое другое.
Так, школьники стали чаще заболевать коронавирусом, чем раньше. На 1 февраля процент составлял 15%, раньше эта цифра не поднималась выше 6-7%. Это неудивительно, потому что прививают от новой болезни только совершеннолетних.
Дети стали заражать взрослых. В детской поликлинике №4 Белгорода COVID-19 обнаружили уже у 30% врачей, а в шестой поликлинике больны 20 человек. Всё же полностью на дистанционное обучение белгородцев переводить не собираются. Процесс идёт точечно, чтобы не навредить образовательному процессу. Сейчас из-за ковида дистанционно учится 381 класс. Ещё 15 школ закрыты на карантин из-за вспышки других болезней – гриппа и ОРВИ. Как перевести ученика школы на дистанционное обучение, можно узнать здесь.
В январе выявили дефицит жилья в Белгородской области. Это негативно повлияло на стоимость квартир – цены стали запредельными. Из-за этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что жильё в регионе не должно стоить по 100 тысяч рублей за один квадратный метр. И борьба началась. Белгородское правительство подпишет с местными застройщиками меморандум, который обяжет их уменьшить цены на жильё.
Но для некоторых категорий граждан есть возможность улучшить свои жилищные условия. Это касается молодых семей, многодетных или с детьми-инвалидами. Подробнее узнать о разных программах вы можете в нашем материале.
Интересно, что средняя площадь квартиры белгородца составляет 51 «квадрат». А между квартирой и частным домом жители области предпочитают свой полноценный дом. Средняя стоимость ипотеки за прошедший год – 2,5 млн рублей. Всего за год ипотеку в регионе взяли на 40 млрд рублей. За год стоимость средней ипотеки в Белгородской области выросла на 400 тысяч рублей, что, скорее всего, стало прямым следствием роста цен на недвижимость в Белгородской области.