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Posted 5 февраля 2022, 06:55

Published 5 февраля 2022, 06:55

Modified 1 декабря, 08:13

Updated 1 декабря, 08:13

Гладков опроверг ещё один фейк в Белгородской области

5 февраля 2022, 06:55
Сюжет
Фейк
О ложных сообщениях, которые появились в крупных старооскольских пабликах, рассказал глава региона Вячеслав Гладков. Якобы людям запретили без согласия медиков снимать их на видео и записывать разговор.

На своих страницах в соцсетях губернатор сообщил, что в некоторых крупных пабликах Старого Оскола начала распространяться информация о якобы запрете аудио- и видеофиксации работы врачей. Глава региона заверил, что она не соответствует действительности.

В распространяемых сообщениях указано, что якобы данный запрет связан с тем, что медики в поликлиниках снимают намеренно трубки и кладут их стол, чтобы пациент не мог дозвониться. Как следствие, люди приходят в медучреждения и начинают снимать видео или записать аудио.

Чтобы подобных ситуаций не было, в фейковом сообщение сказано, что теперь это запрещено. Прописали распространители и то, что за нарушение данного запрета грозит ответственность по ст. 13.11 КоАП РФ — нарушение законодательства Российской Федерации в области персональных данных.

Гладков отметил, что на сегодняшний день все звонки, которые поступают в поликлинику, изначально проходят через кол-центр 122. Каждый день операторы принимают по 6000 обращений, которые попадают в медсистему.

Он также подчеркнул, что кто-то второй день намеренно пытается дестабилизировать ситуацию. Однако правоохранители готовы и уже проводят проверку.

Напомним, 3 февраля в Сети появилось фейковое сообщение о том, что жителей посёлка Северный в рамках пробной эвакуации выведут пешими колоннами. В случае отказа — штраф.

#Кристина Семенчук#Новости#Общество#Старый Оскол#Запрет#Обращение#Гладков#Фейк
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