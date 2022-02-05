Гладков опроверг ещё один фейк в Белгородской области

В распространяемых сообщениях указано, что якобы данный запрет связан с тем, что медики в поликлиниках снимают намеренно трубки и кладут их стол, чтобы пациент не мог дозвониться. Как следствие, люди приходят в медучреждения и начинают снимать видео или записать аудио.