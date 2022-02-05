Белгородская область получит 100 млн рублей на новые спортзалы и площадки

Полученное финансирование направят на новые модульные спортивные залы и умные спортивные площадки. Средства поступят в регионы в ближайшие три года. В 2022 году — 2,4 млрд рублей, в 2023 году — 3,3 млрд рублей, а в 2024 году — 3,4 млрд рублей.