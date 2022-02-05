Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородская область получит 100 млн рублей на новые спортзалы и площадки

5 февраля 14:16
Фото: pixabay.com
Средства выделят из федерального бюджета. Соответствующий документ подписал председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

По информации областного правительства, общая сумма средств, которую выделит федеральный бюджет на обновление спортзалов и площадок в РФ, составила более 9 млрд рублей. Финансирование осуществляется в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт». Деньги распределят между 84 субъектами.

Полученное финансирование направят на новые модульные спортивные залы и умные спортивные площадки. Средства поступят в регионы в ближайшие три года. В 2022 году — 2,4 млрд рублей, в 2023 году — 3,3 млрд рублей, а в 2024 году — 3,4 млрд рублей.

За эти деньги всего в субъектах возведут более 80 модульных спортзалов и почти 200 умных спортплощадок. На территории современных оборудованных мест отдыха и занятий спортом будет интернет. По мнению федерального центра, подобная инфраструктура будет способствовать привлечению людей к занятиям спортом.

Напомним, по линии здравоохранения из федерального бюджета Белгородская область получит 64 млн рублей. Финансирование направят на поддержку поликлиник, которые работают по системе ОМС.

Материалы по теме
Белгородская область получит 211 млн на новые приборы учёта сетей водоснабженияНа развитие школьного туризма Белгородская область получит 19 млн рублейБелгородская область получит 64 млн рублей на поддержку поликлиник
#Новости#Финансирование#Мишустин#Спортивные площадки#Спортзал#Бюджет#Федеральные#Экономика
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18