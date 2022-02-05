Белгородская область получит 100 млн рублей на новые спортзалы и площадки

По информации областного правительства, общая сумма средств, которую выделит федеральный бюджет на обновление спортзалов и площадок в РФ, составила более 9 млрд рублей. Финансирование осуществляется в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт». Деньги распределят между 84 субъектами.
Полученное финансирование направят на новые модульные спортивные залы и умные спортивные площадки. Средства поступят в регионы в ближайшие три года. В 2022 году — 2,4 млрд рублей, в 2023 году — 3,3 млрд рублей, а в 2024 году — 3,4 млрд рублей.
За эти деньги всего в субъектах возведут более 80 модульных спортзалов и почти 200 умных спортплощадок. На территории современных оборудованных мест отдыха и занятий спортом будет интернет. По мнению федерального центра, подобная инфраструктура будет способствовать привлечению людей к занятиям спортом.
Напомним, по линии здравоохранения из федерального бюджета Белгородская область получит 64 млн рублей. Финансирование направят на поддержку поликлиник, которые работают по системе ОМС.