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Волонтёры СГОКа помогают медработникам Старого Оскола добраться к заболевшим жителям

4 февраля 10:50
Фото: Стойленский ГОК
Волонтёры Стойленского ГОКа (входит в Группу НЛМК) при поддержке благотворительного фонда «Милосердие» — социального партнера НЛМК — участвуют в акции по доставке медработников Старооскоольской окружной больницы им. Луки Крымского к заболевшим COVID-19 жителям города.

В период роста заболеваемости это помогает увеличить мобильность сестринских бригад, ускорить медицинскую помощь и разгрузить штатный персонал больницы.

10 машин волонтеров работают в две смены по четыре часа. Только за первый день волонтерской акции активисты доставили медиков по 280 адресам.

С начала пандемии мы совместно с благотворительным фондом «Милосердие» помогаем медучреждениям региона в обеспечении оборудованием, средствами защиты и жизненно важными лекарствами. В этом году в связи с приходом штамма «омикрон» в регион и новым витком заболеваемости в городе мы решили дополнить меры поддержки работой автоволонтеров из числа стойленцев, которые оперативно и с большим желанием откликнулись на призыв о помощи. Их незаменимая поддержка поможет медикам в непростой период.Роман Великанский, директор по персоналу Дивизиона Руда

СГОК и Фонд «Милосердие» регулярно обеспечивают старооскольские медучреждения дорогостоящими лекарствами, медицинским оборудованием, средствами защиты, выделяет средства на питание медработников и т. д. На эти цели только в прошлом году направили более 85 млн рублей.

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