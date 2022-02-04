В Москве определили лауреатов премии для молодых политтехнологов им. Воротникова

Лев Харламов, член жюри премии, эксперт по публичному имиджу политиков, актер, режиссер, вспоминает: “С Юрой всегда радостно. Сочетание яркости и тонкости, громкости и внимательности, активной подачи себя и способности глубоко всматриваться в другого. Мне кажется, что премия очень на него похожа: по свободной форме заявок, по разнообразию претендентов и их работ, по активным спорам экспертов. Это точно Юрина премия”.