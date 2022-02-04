В Москве определили лауреатов премии для молодых политтехнологов им. Воротникова

Юрий Воротников (1976-2021) – это знаменитый российский политконсультант, ставший соавтором культовой книги “Десять шагов по вертикали”. В 2021 году он ушел из жизни, и в честь него друзья и партнеры из компании “Минченко консалтинг” учредили премию для поддержки молодых талантов в области политтехнологий. Об этом пишет издание newsnn.ru.
“За 20 лет на моих глазах Юрий вырос в мощного профессионала, пользующегося заслуженным авторитетом у коллег. На многих проектах мы работали бок о бок. Юрий регулярно выступал на семинарах «Минченко консалтинг». В память о нашем друге и соратнике «Минченко консалтинг» учредил премию для молодых политтехнологов имени Юрия Воротникова”, – рассказал Евгений Минченко.
Лев Харламов, член жюри премии, эксперт по публичному имиджу политиков, актер, режиссер, вспоминает: “С Юрой всегда радостно. Сочетание яркости и тонкости, громкости и внимательности, активной подачи себя и способности глубоко всматриваться в другого. Мне кажется, что премия очень на него похожа: по свободной форме заявок, по разнообразию претендентов и их работ, по активным спорам экспертов. Это точно Юрина премия”.
По словам Сергея Толмачева, вице-губернатора Севастополя, премия для молодых политтехнологов имени Минченко и непосредственно первый конкурс его имени получились очень похожими на его стиль. “Сочетание креатива, нацеленности на результат и хорошего соревновательного драйва”, – отметил он. Толмачев также добавил, что считает это хорошей данью своему другу и хорошей ежегодной традицией.
Членами жюри стали знаменитые политтехнологи и общественные деятели, в числе которых исполнительный директор “Минченко консалтинг”, автор книги “Четыре всадника информационного Апокалипсиса: краткое руководство по управлению репутацией политика” Евгения Стулова, политконсультант Сергей Толмачев, режиссер Лев Харламов и другие.
Уже стали известны имена первых лауреатов премии. Евгений Яцюк стал обладателем Гран-при за “Эффективное взаимодействие интернет-технологов и технологов” (“Единая Россия”, кампания по выборам в Госдуму, Севастополь). В номинации “Лучшая работа с образом политика” победил Михаил Красулин, “Сказ о превращении бюрократа-пенсионера в победителя и надежду всех рассерженных ярославцев” (кампания А. Лисицына, 194-й округ Госдумы РФ, СРЗП). “Лучшая кампания в интернете” – Владимир Курков, «137-й округ: блицкриг за 2 месяца” (“Справедливая Россия”, Новосибирская область), “Лучший антикризис” –
Артем Речицкий, “Потоп в поликлинике. ЧП или шанс? Антикризисный опыт” (“Единая Россия”, Красноярский край).
В текущем году размер призового фонда премии был равен 900 тысячам рублей. В его формировании, кроме “Минченко консалтинг”, поучаствовали Фонд развития гражданского общества и управляющий партнёр “К5 Инвестиционная группа” Дмитрий Тарасов.