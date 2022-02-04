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В минздраве объяснили строительство новой психбольницы в Белгородской области

4 февраля 07:27
Фото: Бел.Ру
Новая больница заменит здание, которое построено ещё в 19 веке. Строительство лечебного корпуса будет стоить примерно 332 млн рублей.

3 февраля «Бел.Ру» писало о строительстве психбольницы в Грайвороне Белгородской области. Известно, что медучреждение возведут в 2023 году за 332 млн рублей. В двухэтажном здании смогут лечиться 92 пациента.

В ответ на публикацию министр здравоохранения региона Андрей Иконников заявил журналистам, что новую психиатрическую больницу построят взамен старой. Здание медучреждения, которое есть в Грайвороне сейчас, построено в 19 веке, и корпуса там не соответствуют никаким нормам, заявил чиновник.

Персонал, который работает в психбольнице сейчас, полностью перейдёт в новое здание. Строительство учреждения не говорит о том, что душевнобольных в регионе стало больше. Андрей Иконников

Отметим, что психбольница будет состоять из двух отделений — мужского и женского. Оборудуют там и изоляторы. Лечить пациентов будут около 155 человек.

Также в здании сделают места для хранения лекарств и наркотических средств, помещение для временного хранения тел, санкомнаты, кабинеты для медиков и комнату для встреч с родственниками.

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#Новости#Андрей иконников#Белгородская область#Минздрав#Психбольница#Эксклюзив#Медицина
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