В минздраве объяснили строительство новой психбольницы в Белгородской области

3 февраля «Бел.Ру» писало о строительстве психбольницы в Грайвороне Белгородской области. Известно, что медучреждение возведут в 2023 году за 332 млн рублей. В двухэтажном здании смогут лечиться 92 пациента.
В ответ на публикацию министр здравоохранения региона Андрей Иконников заявил журналистам, что новую психиатрическую больницу построят взамен старой. Здание медучреждения, которое есть в Грайвороне сейчас, построено в 19 веке, и корпуса там не соответствуют никаким нормам, заявил чиновник.
Персонал, который работает в психбольнице сейчас, полностью перейдёт в новое здание. Строительство учреждения не говорит о том, что душевнобольных в регионе стало больше. Андрей Иконников
Отметим, что психбольница будет состоять из двух отделений — мужского и женского. Оборудуют там и изоляторы. Лечить пациентов будут около 155 человек.
Также в здании сделают места для хранения лекарств и наркотических средств, помещение для временного хранения тел, санкомнаты, кабинеты для медиков и комнату для встреч с родственниками.