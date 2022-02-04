В Белгороде на улице 60 лет Октября прорвало водопровод

Белоблводоканал проводит ремонтные работы после прорыва трубопровода в районе дома № 11 на улице 60 лет Октября. Проводится ремонт с 15:00 до 19:00. Также отключение воды коснётся жителей домов № 5, 7, 8, 10, 12 по улице Спортивной.
На месте прорыва работают восемь специалистов и пять единиц техники. Произошёл порыв системы холодного водоснабжения. Сообщается, что организован подвоз воды.
Также 4 февраля аварийное отключение воды было в районе 2-го переулка Кутузова. Работы проводились с 11:00 до 15:00. Аварийные отключения сегодня коснулись и других населённых пунктов региона. Отключали воду в селе Алексеевка Яковлевского городского округа и в селе Красный Октябрь Белгородского района на улицах Мира, Полевой и Садовой.