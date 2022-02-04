В Белгороде на улице 60 лет Октября прорвало водопровод

Также 4 февраля аварийное отключение воды было в районе 2-го переулка Кутузова. Работы проводились с 11:00 до 15:00. Аварийные отключения сегодня коснулись и других населённых пунктов региона. Отключали воду в селе Алексеевка Яковлевского городского округа и в селе Красный Октябрь Белгородского района на улицах Мира, Полевой и Садовой.