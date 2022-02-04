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В Белгороде иностранец заплатил 80 тыс. рублей фейковой проститутке

4 февраля 11:28
Фото: Бел.Ру
Аферисты опубликовали фейковое сообщение об оказании интим-услуг в интернете. На удочку попался иностранец. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Уроженец ближнего зарубежья обратился в полицию и рассказал, что стал жертвой аферистов. Мужчина хотел провести время в женской компании, но вместо этого потерял более 80 тыс. рублей.

Потерпевший созвонился с девушкой, чтобы обсудить условия оплаты. Незнакомка попросила его перечислить небольшую сумму денег, остальное обещала забрать при встрече. После этого женщина переключила звонок на «куратора».

Неизвестный под различными предлогами убедил потерпевшего совершить ещё несколько переводов, пообещав, что оставшуюся сумму клиенту вернут после встречи. После этого аферист поблагодарил мужчину и перестал выходить на связь. В гости к потерпевшему никто так и не приехал.

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