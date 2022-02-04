В Белгороде иностранец заплатил 80 тыс. рублей фейковой проститутке

Неизвестный под различными предлогами убедил потерпевшего совершить ещё несколько переводов, пообещав, что оставшуюся сумму клиенту вернут после встречи. После этого аферист поблагодарил мужчину и перестал выходить на связь. В гости к потерпевшему никто так и не приехал.