В 2021 году из больниц Белгородской области уволились 143 врача

Когда начался ковид в 2020 году, после оттока переболевших врачей и тех, кто испугался работать, у нас осталось только 98 терапевтов первичного звена. Сегодня на работе находятся 126 врачей. Ноябрьская волна дала нам большой приток — более 56 врачей.Ольга Полякова