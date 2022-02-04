В 2021 году из больниц Белгородской области уволились 143 врача

В 2021 году из государственных больниц Белгородской области уволились 143 врача. А приняли на работу в прошлом году порядка 500 медиков.
Чтобы врачи не выгорали на работе и продолжали работать в больницах области, для них разрабатывают проект «Второе дыхание».
Мы с коллективом главврачей и специалистами разрабатываем проект, который называется «Второе дыхание». Он направлен на уменьшение выгорания врачей на работе и продолжение их трудовой деятельности.Андрей Иконников
Что касается городских поликлиник, то в начале пандемии в них работали 98 терапевтов, в настоящий момент на работе находятся 126 таких специалистов.
Когда начался ковид в 2020 году, после оттока переболевших врачей и тех, кто испугался работать, у нас осталось только 98 терапевтов первичного звена. Сегодня на работе находятся 126 врачей. Ноябрьская волна дала нам большой приток — более 56 врачей.Ольга Полякова
Напомним, с пациентами с коронавирусом в области работают около 100 ординаторов 4–6-х курсов мединститута НИУ «БелГУ». Многие из студентов уже трудоустроены.