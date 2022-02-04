Уехавший из Белгорода в Москву украинец семь лет не может получить гражданство

ФНС не даёт стороннику «антимайдана» справку о доходах. Мужчину отправляют в Белгород для получения налогового номера. При этом украинец последние несколько лет прописан в Москве, сообщает RT.

ФНС уже четыре месяца не выдаёт справку о доходах украинцу, который переехал в Россию и мечтает получить гражданство. При этом сторонник «антимайдана» уже несколько лет прописан в Москве, а также работает в столице, пишут в издании. Налоговики отправляют 49-летнего Руслана Панчука в Белгород, где он получал налоговый номер. Сначала мужчина обращался в ведомство по месту прописки в Москве. Заявление приняли быстро, однако вскоре Панчуку перезвонили и сообщили, что такие справки не выдают, поэтому мужчине предложили отправиться в Белгород. В областном центре украинец числился в качестве беженца, здесь же получил страховой номер и ИНН. В Белгороде мужчина работу найти не смог, поэтому отправился в столицу. Уже четыре года он работает на одном и том же месте, однако необходимые справки получить не может. При этом в 2020 году Панчук уже подавал документы на получение гражданства, тогда справку о доходах приняли без проблем по месту прописки. По словам мужчины, он не понимает, зачем сейчас его отправляют в Белгород. Через «Госуслуги» он тоже не смог оформить необходимые документы. Как рассказал мужчина, на фоне переживаний у него произошёл инсульт и некоторое время он провёл в больнице. По его словам, он ходит по бесконечному лабиринту и постоянно находится в напряжении. Гражданство Панчук не может получить уже семь лет.