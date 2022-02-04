bel.ru
ГлавноеВсе новости
bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 4 февраля 2022, 14:03

Published 4 февраля 2022, 14:03

Modified 1 декабря, 08:44

Updated 1 декабря, 08:44

Уехавший из Белгорода в Москву украинец семь лет не может получить гражданство

4 февраля 2022, 14:03
ФНС не даёт стороннику «антимайдана» справку о доходах. Мужчину отправляют в Белгород для получения налогового номера. При этом украинец последние несколько лет прописан в Москве, сообщает RT.

ФНС уже четыре месяца не выдаёт справку о доходах украинцу, который переехал в Россию и мечтает получить гражданство. При этом сторонник «антимайдана» уже несколько лет прописан в Москве, а также работает в столице, пишут в издании.

Налоговики отправляют 49-летнего Руслана Панчука в Белгород, где он получал налоговый номер. Сначала мужчина обращался в ведомство по месту прописки в Москве. Заявление приняли быстро, однако вскоре Панчуку перезвонили и сообщили, что такие справки не выдают, поэтому мужчине предложили отправиться в Белгород.

В областном центре украинец числился в качестве беженца, здесь же получил страховой номер и ИНН. В Белгороде мужчина работу найти не смог, поэтому отправился в столицу. Уже четыре года он работает на одном и том же месте, однако необходимые справки получить не может.

При этом в 2020 году Панчук уже подавал документы на получение гражданства, тогда справку о доходах приняли без проблем по месту прописки. По словам мужчины, он не понимает, зачем сейчас его отправляют в Белгород.

Через «Госуслуги» он тоже не смог оформить необходимые документы. Как рассказал мужчина, на фоне переживаний у него произошёл инсульт и некоторое время он провёл в больнице. По его словам, он ходит по бесконечному лабиринту и постоянно находится в напряжении. Гражданство Панчук не может получить уже семь лет.

#Новости#Общество#Москва#Гражданство#Белгород
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт bel.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Бел.Ру». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74127 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Грицков Евгений Викторович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  newhot@iabel.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Рекламный отдел:
Телефон:  +7 (4722) 24-97-78 / +7 (901) 990-35-83 / +7 (915) 569-27-18
Email:  smorodina@newsmedia.su / ostrogozhsky@1mediainvest.ru

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика