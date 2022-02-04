ЦЭБ просит взыскать с универмага «Маяк» в Белгороде 5 млн рублей

33,05% доли в УК принадлежит Николаю Павлюку, ещё 28,51% числится за Светланой Русановой, а 20,61% принадлежит компании «Луч ЛТД». До 2009 года фирмой владели Степан и Валерий Скруг, последний — депутат Государственной Думы. В настоящее время организация принадлежит Галине Филипюк.