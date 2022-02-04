ЦЭБ просит взыскать с универмага «Маяк» в Белгороде 5 млн рублей

Posted 4 февраля 2022, 12:59
Published 4 февраля 2022, 12:59
Modified 1 декабря, 08:27
Updated 1 декабря, 08:27
Согласно картотеке дел, компания «ЦЭБ» обратилась в Арбитражный суд Белгородской области. В заявлении организация просит взыскать с универмага «Маяк» 5 млн рублей. Дело рассматривается в категории «экономические споры по гражданским правоотношениям».
Первое предварительное судебное заседание прошло 14 декабря 2021 года. Истец на него не явился. Представитель ответчика исковые требования не признал и попросил привлечь в качестве третьего лица компанию «Экотранс».
Суд удовлетворил ходатайство ответчика. На второе заседание представители «Экотранса» не явились, не объяснив причину. Заявлений, ходатайств и иных документов от сторон не поступило.
При этом ответчик представил суду отзыв на исковое заявление и приложил документы. Чтобы изучить их, суд отложил судебное заседание на 17 февраля.
Согласно аналитической системе «СПАРК-Интерфакс», ОАО «Универмаг Маяк» зарегистрировано в 1992 году в Белгороде на ул. 50-летия Белгородской области. Руководитель — Мария Назаренко. В 2022 году чистая прибыль организации составила 1,2 млн рублей.
33,05% доли в УК принадлежит Николаю Павлюку, ещё 28,51% числится за Светланой Русановой, а 20,61% принадлежит компании «Луч ЛТД». До 2009 года фирмой владели Степан и Валерий Скруг, последний — депутат Государственной Думы. В настоящее время организация принадлежит Галине Филипюк.
Примечательно, что по адресу ОАО «Универмаг Маяк» зарегистрирована компания «Маяк Трэйд», владельцем которой является Валерий Скруг. Руководит предприятием его дочка — Александра Тишкина.