СК возбудил уголовное дело после смерти мужчины при уборке снега в Белгороде

Следком возбудил уголовное дело в отношении 29-летнего предпринимателя, который нанял погибшего убирать снег на крышах многоэтажек. Теперь бизнесмену грозит пять лет заключения.
Инцидент произошёл 24 января в Белгороде. Погибший чистил снег на улице Чумичова, 127. Обвиняемый проводил работы на основании договора подряда, заключённого с ООО «Монолит», заявка надлежащим образом оформлена не была. Для работ бизнесмен привлёк своего 36-летнего знакомого.
Напомним, мужчина упал по собственной неосторожности. Работы на крыше он проводил без страховки. Погибший упал с высоты шестого этажа. От полученных травм он скончался на месте.