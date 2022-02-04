СК возбудил уголовное дело после смерти мужчины при уборке снега в Белгороде

Инцидент произошёл 24 января в Белгороде. Погибший чистил снег на улице Чумичова, 127. Обвиняемый проводил работы на основании договора подряда, заключённого с ООО «Монолит», заявка надлежащим образом оформлена не была. Для работ бизнесмен привлёк своего 36-летнего знакомого.