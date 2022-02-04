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СК возбудил уголовное дело после смерти мужчины при уборке снега в Белгороде

4 февраля 14:57
Фото: Бел.Ру
Предпринимателю, нанявшему мужчину на работы по уборке снега с крыш, грозит пятилетний срок.

Следком возбудил уголовное дело в отношении 29-летнего предпринимателя, который нанял погибшего убирать снег на крышах многоэтажек. Теперь бизнесмену грозит пять лет заключения.

Инцидент произошёл 24 января в Белгороде. Погибший чистил снег на улице Чумичова, 127. Обвиняемый проводил работы на основании договора подряда, заключённого с ООО «Монолит», заявка надлежащим образом оформлена не была. Для работ бизнесмен привлёк своего 36-летнего знакомого.

Напомним, мужчина упал по собственной неосторожности. Работы на крыше он проводил без страховки. Погибший упал с высоты шестого этажа. От полученных травм он скончался на месте.

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