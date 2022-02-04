Плохо, но лучше, чем у соседей: рождаемость в Белгородской области упала на 1%

В Белгородской области в минувшем году на свет появилось 12,2 тыс. младенцев. За 2020-й родилось 12,4 тыс. детей. Рождаемость снизилась на 1%, и этот показатель — наименьший среди регионов Черноземья.
Для сравнения: в соседних Курской и Воронежской областях падение составило 3,2% и 3% соответственно. В Липецком и Тамбовском регионах — 4,2% и 2,9%.
Всего в регионах Черноземья рождаемость в минувшем году снизилась на 3,1%, а в целом по стране — на 2,3%.
Отметим, что Белгородская область вошла в десятку субъектов Центрального федерального округа по естественной убыли населения в минувшем году. Смертность в регионе превысила рождаемость на 16 тыс. человек.
Ранее полпред президента в ЦФО Игорь Щёголев назвал снижение рождаемости одной из главных проблем Белгородской области и призвал обратить внимание на ситуацию с демографией.