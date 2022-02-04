Плохо, но лучше, чем у соседей: рождаемость в Белгородской области упала на 1%

За минувший год рождаемость снизилась только на 1%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. У ближайших соседей показатели были больше. Всего в Черноземье рождаемость снизилась на 3,1%, в России — на 2,3%.

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