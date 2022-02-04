Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Плохо, но лучше, чем у соседей: рождаемость в Белгородской области упала на 1%

4 февраля 08:34
Фото: «Бел.Ру»
За минувший год рождаемость снизилась только на 1%, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Росстата. У ближайших соседей показатели были больше. Всего в Черноземье рождаемость снизилась на 3,1%, в России — на 2,3%.

В Белгородской области в минувшем году на свет появилось 12,2 тыс. младенцев. За 2020-й родилось 12,4 тыс. детей. Рождаемость снизилась на 1%, и этот показатель — наименьший среди регионов Черноземья.

Для сравнения: в соседних Курской и Воронежской областях падение составило 3,2% и 3% соответственно. В Липецком и Тамбовском регионах — 4,2% и 2,9%.

Всего в регионах Черноземья рождаемость в минувшем году снизилась на 3,1%, а в целом по стране — на 2,3%.

Отметим, что Белгородская область вошла в десятку субъектов Центрального федерального округа по естественной убыли населения в минувшем году. Смертность в регионе превысила рождаемость на 16 тыс. человек.

Ранее полпред президента в ЦФО Игорь Щёголев назвал снижение рождаемости одной из главных проблем Белгородской области и призвал обратить внимание на ситуацию с демографией.

Напомним, что за минувший год в регионе скончались 54 младенца. Смертность составила 4,2%.

Материалы по теме
В новогоднюю ночь в Белгороде на свет появились два мальчика и одна девочкаПервого родившегося в 2022 году ребёнка в Белгороде назвали РодиславомРосстат считает, что в Белгородской области умирали от коронавируса в 2,5 раза чаще
#Новости#Рождаемость#Белгородская область#Черноземье#Росстат#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18