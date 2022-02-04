Горячая линия по оказанию медпомощи 122 заработала в Белгородской области в сентябре 2021 года. По данному номеру можно вызвать врача на дом, записаться на приём и получить консультацию по коронавирусу. В конце января номер стал работать круглосуточно, после этого количество обращений выросло в три раза. С 30 на 31 января операторы приняли 6000 вызовов. В основном люди обращаются около 06:00, когда в службе работает не весь штат сотрудников, поэтому ожидание на линии может затянуться.