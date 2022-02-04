На 4 февраля в Белгородской области коронавирус диагностировали у 81 555 жителей региона. Суточный прирост составил 799 человек. На фоне очередной волны распространения вируса нагрузка на медиков выросла в три раза. Увеличилось и количество обращений на номер горячей линии 122.
Горячая линия по оказанию медпомощи 122 заработала в Белгородской области в сентябре 2021 года. По данному номеру можно вызвать врача на дом, записаться на приём и получить консультацию по коронавирусу. В конце января номер стал работать круглосуточно, после этого количество обращений выросло в три раза. С 30 на 31 января операторы приняли 6000 вызовов. В основном люди обращаются около 06:00, когда в службе работает не весь штат сотрудников, поэтому ожидание на линии может затянуться.
На сегодняшний день обращения белгородцев принимают 80 человек. 71 из них постоянно находится на линии, остальные — обучают новых сотрудников. При этом есть определённый резерв из работников белгородского МФЦ, но его пока не привлекали. Как ранее рассказала руководитель МФЦ Белгородской области Олеся Митякина, чаще всего белгородцы звонят утром и во второй половине дня, когда интересуются, почему ещё не пришёл медик на вызов.
Эксперты говорят о том, что если при звонке на линию позиция в очереди 95-я, это не значит, что придётся ожидать полдня. Через несколько минут человек станет уже 25-м, а потом его вызов примут. Поэтому бросать трубку не следует.
Помимо вызова медика на дом, по номеру 122 белгородцы могут получить консультацию врача без очного посещения поликлиники. Операторы кол-центра переключают вызовы на специалистов ковидной поликлиники, и те рассказывают о сроках закрытия больничного, как сдать мазок на коронавирус или правильно принимать лекарства.
Чтобы вызвать врача с помощью сервиса «Электронная регистратура», достаточно иметь там авторизированную учётную запись. При этом вызвать врача на дом можно не только себе, но и близким, родным и даже соседям.
Для этого следует указать номер полиса, ФИО, дату рождения и точный адрес. После подтверждения заявки вызов перенаправят в медицинскую электронную систему и его смогут увидеть регистраторы в поликлиниках. Однако в некоторых случаях вызвать врача через сервис не получается из-за неверно введённых данных. Тогда необходимо обратиться по телефону 122.
Согласно приказу Минздрава, скорая помощь должна прибыть через 20 минут после вызова, если есть угроза для жизни человека. Если угрозы для жизни человека нет, то такой вызов расценивается как обращение за неотложной помощью. В этих случаях время прибытия не регламентировано. При этом, если вызов принят, то скорая помощь приедет. При подозрении на коронавирус скорую помощь нужно вызывать, если:
По советам регионального министра здравоохранения Андрея Иконникова, при любых признаках ОРВИ белгородцам следует обратиться к врачу и не заниматься самолечением. Он отметил, что в случае, если это коронавирус, есть вероятность инфицирования близких людей, что в дальнейшем может закончиться трагично.
Если скорая помощь не приехала на вызов или не дошёл врач, белгородцы могут пожаловаться различными способами. Свои обращения можно отправить непосредственно главе регионального минздрава Андрею Иконникову в соцсетях или на официальном сайте ведомства. Там же указаны номера телефонов для обращений по различным вопросам и прикреплена форма для жалоб.
Претензии можно отправить главному врачу или заведующим медучреждениями. Ещё один способ — оставить отзыв через сайт «Госуслуги» посредством заполнения специальной формы.
В случае неприхода медика или длительного ожидания скорой помощи губернатор Белгородской области проводит служебное расследование.