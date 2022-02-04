Как подать жалобу на поликлинику в Белгородской области

Ежедневно в соцсетях белгородцы публикуют гневные отзывы, в которых рассказывают, что не могут попасть на приём к врачам из-за очередей в поликлиниках, что запись приходится ждать по несколько недель, а порой медики просто не приходят на вызовы. Непростая ситуация связана с ростом количества заболевших коронавирусом и появления в регионе штамма «омикрон».