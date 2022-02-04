Как подать жалобу на поликлинику в Белгородской области

Posted 4 февраля 2022, 16:30
Published 4 февраля 2022, 16:30
Modified 1 декабря, 08:03
Updated 1 декабря, 08:03
Ежедневно в соцсетях белгородцы публикуют гневные отзывы, в которых рассказывают, что не могут попасть на приём к врачам из-за очередей в поликлиниках, что запись приходится ждать по несколько недель, а порой медики просто не приходят на вызовы. Непростая ситуация связана с ростом количества заболевших коронавирусом и появления в регионе штамма «омикрон».
Куда написать жалобу на поликлинику, если помощь не была оказана? С этим вопросом журналисты «Бел.Ру» обратились к начальнику регионального минздрава Андрею Иконникову. Он отметил, что каналов взаимодействия с белгородцами много.
Если попасть на приём или вызвать врача не получается, можно написать жалобу с помощью сайта регионального министерства здравоохранения. Вверху на синей плашке закреплена форма обращения, а также указаны телефоны горячих линий:
Адрес для отправки обращений в министерство обычной почтой: 308005, г. Белгород, Свято-Троицкий бульвар, д. 18.
Подать жалобу на поликлинику также можно через портал госуслуг. Такая возможность есть у авторизированных пользователей. После входа в систему следует выбрать категорию жалобы и указать номера телефонов, по которым не удалось дозвониться.
После отправки жалобы появляется сообщение о том, что жалоба направлена в ведомство. Ответ на обращение должны прислать на электронную почту, указанную в профиле личного кабинета.
В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не раз обращал внимание на то, что все обращение людей должны принять и отработать. В случае принятия обращения и невыезда медиков глава региона по каждому случаю проводит проверку.