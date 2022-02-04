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Posted 4 февраля 2022, 16:30

Published 4 февраля 2022, 16:30

Modified 1 декабря, 08:03

Updated 1 декабря, 08:03

Как подать жалобу на поликлинику в Белгородской области

4 февраля 2022, 16:30
Сюжет
Медицина
В Белгородской области ежедневно растёт количество заболевших коронавирусом. Из-за новой волны увеличилось число вызовов врачей на дом. Также стало больше пациентов в больницах. Куда написать жалобу на поликлинику, если врач не пришёл или не принял?

Ежедневно в соцсетях белгородцы публикуют гневные отзывы, в которых рассказывают, что не могут попасть на приём к врачам из-за очередей в поликлиниках, что запись приходится ждать по несколько недель, а порой медики просто не приходят на вызовы. Непростая ситуация связана с ростом количества заболевших коронавирусом и появления в регионе штамма «омикрон».

Куда написать жалобу на поликлинику, если помощь не была оказана? С этим вопросом журналисты «Бел.Ру» обратились к начальнику регионального минздрава Андрею Иконникову. Он отметил, что каналов взаимодействия с белгородцами много.

Куда подать жалобу на поликлинику

  1. В личные сообщения региональному министру здравоохранения Андрею Иконникову в инстаграме: @andrey_ikonnikov31. Журналисты «Бел.Ру» просмотрели комментарии к постам министра: чаще всего белгородцы жаловались на очереди к узким специалистам, неприход врача на дом и долгое ожидание скорой помощи.
  2. Свои претензии можно отправить главному врачу медучреждения через форму на сайте больницы или поликлиники. Также там указаны контактные номера телефонов и адреса электронной почты.

Контактные номера телефонов главных врачей больниц и заведующих поликлиник Белгорода

  • главврач горбольницы № 2 Роман Проценко — контактный телефон: (47-22) 55-85-70;
  • главврач Белгородской областной больницы Святителя Иоасафа Жанна Чефранова — контактный телефон: (47-22) 26-04-83;
  • главврач детской областной клинической больницы Ирина Кизилова — контактный телефон: (47-22) 55-14-34;
  • главврач инфекционной больницы Александр Баранов — контактный телефон: (47-22) 34-15-31;
  • главврач Белгородского онкологического диспансера Андрей Шаманов — телефон горячей линии главврача: +7 991 405-22-76;
  • заведующий поликлиническим отделением № 1 Белгорода Олег Чекоданов — телефон: 8 920 585-31-97, электронная почта: poliklinika.belgorod@mail.ru;
  • заведующая поликлиническим отделением № 2 Белгорода Диана Дубоносова — телефон: 8 920 585-96-88, электронная почта: belgorod@mail.ru;
  • заведующая поликлиническим отделением № 4 Белгорода Елена Сухатерина — телефон: 8 920 598-01-32;
  • заведующая поликлиническим отделением № 6 Белгорода Лариса Прядко — телефон: 8 920 595-26-16, электронная почта: belgorod@mail.ru;
  • заведующая поликлиническим отделением № 7 Белгорода Татьяна Швец — телефон: 8 920 579-52-42;
  • заведующая поликлиническим отделением № 8 Белгорода Ольга Чернышова — телефон: 8 920 582-49-84.

Как подать жалобу через министерство здравоохранения

Если попасть на приём или вызвать врача не получается, можно написать жалобу с помощью сайта регионального министерства здравоохранения. Вверху на синей плашке закреплена форма обращения, а также указаны телефоны горячих линий:

  • по вопросам организации медпомощи, в том числе высокотехнологичной, женщинам и детям: (4722) 23-56-21;
  • по вопросам лекарственного обеспечения — (4722) 35-64-67, (4722) 27-32-59;
  • по вопросам организации медпомощи — (4722) 23-56-31;
  • по вопросам обезболивания — (4722) 32-05-91;
  • по вопросам оплаты труда — (4722) 32-57-62;
  • телефон доверия — (4722) 23-56-46;
  • по вопросам организации высокотехнологичной медпомощи — (4722) 23-56-46.

Адрес для отправки обращений в министерство обычной почтой: 308005, г. Белгород, Свято-Троицкий бульвар, д. 18.

Как подать жалобу через госуслуги

Подать жалобу на поликлинику также можно через портал госуслуг. Такая возможность есть у авторизированных пользователей. После входа в систему следует выбрать категорию жалобы и указать номера телефонов, по которым не удалось дозвониться.

После отправки жалобы появляется сообщение о том, что жалоба направлена в ведомство. Ответ на обращение должны прислать на электронную почту, указанную в профиле личного кабинета.

Мнение власти

В свою очередь, губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков не раз обращал внимание на то, что все обращение людей должны принять и отработать. В случае принятия обращения и невыезда медиков глава региона по каждому случаю проводит проверку.

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