Гладков показал проект 50-километровой велодорожки от Белгорода к Хотмыжску

Авторы проекта предложили проложить маршрут от Хотмыжска до областного центра для велосипедистов. Протяжённость дороги составит более чем 50 км.
Маршрут пройдёт через Борисовский и Белгородский районы, Яковлевский горокруг. Проезжать велосипедисты будут через Томаровку. Также, согласно представленному проекту, планируется оборудовать велостанцию.
Глава региона отметил, что идею стоит рассмотреть и подготовить проектно-сметную документацию. По его словам, после определения стоимости рассмотрят вопрос поэтапной реализации проекта.