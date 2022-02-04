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Гладков показал проект 50-километровой велодорожки от Белгорода к Хотмыжску

4 февраля 09:06
Фото: кадр из видео
Инициаторами создания трассы для велосипедистов выступили администрация Борисовского района и «БелЗНАК». Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков на странице в соцсетях.

Авторы проекта предложили проложить маршрут от Хотмыжска до областного центра для велосипедистов. Протяжённость дороги составит более чем 50 км.

Маршрут пройдёт через Борисовский и Белгородский районы, Яковлевский горокруг. Проезжать велосипедисты будут через Томаровку. Также, согласно представленному проекту, планируется оборудовать велостанцию.

Глава региона отметил, что идею стоит рассмотреть и подготовить проектно-сметную документацию. По его словам, после определения стоимости рассмотрят вопрос поэтапной реализации проекта.

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