Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Белгородцы могут получить больничный, если ребёнка отправили на карантин

4 февраля 14:37
Фото: ИА "Бел.Ру"
Об открытии больничных рассказала журналистам главврач детской областной больницы Ирина Кизилова.

По словам Ирины Кизиловой, родители, чьих детей в Белгородской области отправили на карантин в школе или детском саду из-за ковида, могут оформить больничный лист. Получить его можно в детской поликлинике.

Больничный лист должна выдать детская поликлиника, но на основании постановления Роспотребнадзора о том, что эта группа закрыта на карантин. Постановление в поликлинику Роспотребнадзор высылает самостоятельно.Ирина Кизилова

Также Кизилова подчеркнула, что из-за большой нагрузки отправку постановления ведомство может задержать на 2–3 дня.

Напомним, отправить на удалённое обучение школьников могут, только если в классе и школе будет 20% заболевших. Помимо этого, родители самостоятельно могут написать заявление на удалённое обучение.

Отметим, что в регионе в настоящий момент нет ни одной школы на карантине из-за ковида. На дистанционное обучение переводят только отдельные классы.

Материалы по теме
Дистанционное обучение не планируют вводить в школах Белгородской областиВ Белгородской области на дистанционном обучении из-за ковида находится 381 классКак перевести школьника на дистанционное обучение
#Новости#Карантин#Больничный#Минздрав#Дистанционное обучение#Коронавирус#Эксклюзив#Медицина
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18