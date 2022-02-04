Белгородцы могут получить больничный, если ребёнка отправили на карантин

По словам Ирины Кизиловой, родители, чьих детей в Белгородской области отправили на карантин в школе или детском саду из-за ковида, могут оформить больничный лист. Получить его можно в детской поликлинике.
Больничный лист должна выдать детская поликлиника, но на основании постановления Роспотребнадзора о том, что эта группа закрыта на карантин. Постановление в поликлинику Роспотребнадзор высылает самостоятельно.Ирина Кизилова
Также Кизилова подчеркнула, что из-за большой нагрузки отправку постановления ведомство может задержать на 2–3 дня.
Напомним, отправить на удалённое обучение школьников могут, только если в классе и школе будет 20% заболевших. Помимо этого, родители самостоятельно могут написать заявление на удалённое обучение.
Отметим, что в регионе в настоящий момент нет ни одной школы на карантине из-за ковида. На дистанционное обучение переводят только отдельные классы.