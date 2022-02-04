Белгородцу грозит миллионный штраф за восемь срубленных дубов

В лесополосе в районе села Куликовы Липяги Вейделевского района мужчина срубил восемь черешчатых дубов. Произошло это днём 23 октября 2021 года.
Против 61-летнего мужчины завели уголовное дело за незаконную рубку в особо крупном размере (ч. 3 ст. 260 УК РФ). Наказание по этой статье либо до 3 млн рублей штрафа, либо до пяти лет принудительных работ, либо до семи лет лишения свободы.
Дело направили для дальнейшего рассмотрения в суд. Прокуроры в свою очередь подготовили заявление с требованием взыскать с подозреваемого причинённый ущерб.
Напомним, что в Вейделевском районе, но в районе села Брянские Липяги, ранее незаконно спилили 30 деревьев на 1,7 млн рублей.
Под уголовное дело в конце минувшего года попал и мужчина, который срубил три сосны в Грайворонском горокруге. Деревья он хотел продать. Ущерб оценили в 9 тыс. рублей.
В Борисовском районе в 2018 году местный житель спилил двухвековой дуб, который рос рядом с его домом. Свой поступок мужчина объяснил тем, что ветки дерева мешали работе ЛЭП. Ему в итоге назначили 480 часов обязательных работ.