Белгородскую компанию «Сигма» закрыли на месяц из-за нелегального мигранта

Приставы приостановили трудовую деятельность компании после того, как установили, что в фирме работает нелегальный мигрант. Закрыли ООО «Сигма» на месяц.
Компания занимается ремонтными работами. В ходе проверки установили, что в качестве штукатурщика в фирме работает гражданин Узбекистана, у которого нет разрешения на работу на территории России.
По решению суда деятельность фирмы приостановили. Офис приставы опечатали. Также владельца предупредили, что за несоблюдение решения суда грозит уголовная ответственность.