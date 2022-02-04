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Белгородскую компанию «Сигма» закрыли на месяц из-за нелегального мигранта

4 февраля 09:45
Фото: Бел.Ру
В Губкине приостановили работу ООО «Сигма» за незаконное привлечение к работе гражданина ближнего зарубежья, сообщили в региональном УФССП.

Приставы приостановили трудовую деятельность компании после того, как установили, что в фирме работает нелегальный мигрант. Закрыли ООО «Сигма» на месяц.

Компания занимается ремонтными работами. В ходе проверки установили, что в качестве штукатурщика в фирме работает гражданин Узбекистана, у которого нет разрешения на работу на территории России.

По решению суда деятельность фирмы приостановили. Офис приставы опечатали. Также владельца предупредили, что за несоблюдение решения суда грозит уголовная ответственность.

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#Новости#Мигранты#Судебные приставы#Трудоустройство#Губкин#Нелегалы#Общество
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