Белгородская область – для пенсионеров? Почему молодёжь уезжает из региона

Posted 4 февраля 2022, 08:29
Published 4 февраля 2022, 08:29
Modified 1 декабря, 08:51
Updated 1 декабря, 08:51
Чтобы понять, почему молодёжь не хочет оставаться в Белгородской области, журналисты «Бел.Ру» изучили мнение людей в социальных сетях. В опросе приняли участие 505 человек. Большая часть белгородцев считает, что молодёжь уезжает из региона из-за низких зарплат. Так думают 247 опрошенных.
Все хотят работать и получать за это достойную жизнь и возможности, а ходить по РФ нищебродить с перспективой пенсии в 10 тысяч рублей – ну такой себе аттракцион. Все, у кого были нормальные возможности, уже давно за границей.Ruslan Tararykov
Ещё 130 человек ответили, что причина – в отсутствии хороших вакансий.
Причина одна — в России хорошо живётся только в Москве и Питере, но и они не резиновые. Едут туда, где больше платят за тот же примитивный труд. Область у нас далеко не самая неблагополучная.Александр Першин
Также люди отметили, что молодёжь уезжает в города-миллионники потому, что там больше перспектив. Так считают 45 респондентов.
Лично спросила у дочери и друзей её: «Чего не хватает в Белгороде?». Почти все сказали «Некуда пойти». Но ни один не сказал про зарплату. Молодёжь о ней не думает, пока родители помогают.Лида Батаргина
Также в числе причин оттока молодёжи – желание учиться в лучших вузах. Либо же не подходит местный климат.
Работы и перспектив тут нет, с мизерными зарплатами и высокими ценами даже взрослые валят отсюда. Плитку, фонтаны, набережные строят они. Нужно фабрики, заводы, предприятия поднимать.Юрий Балакирев
В целом белгородцы назвали Белгород городом пенсионеров. Журналисты «Бел.Ру» нашли молодых людей, которые решили уехать из региона, и выяснили, почему они пошли на этот шаг.
Белгородка Виктория переехала в Санкт-Петербург ровно полгода назад. В Белгороде у неё остались родственники и много друзей. При переезде сложностей у Виктории никаких не было, а вот причиной отъезда стало отсутствие возможности найти хорошую работу. Домой девушка приезжает нечасто — пару раз в год. Возвращаться в Белгород она пока не планирует, но и не исключает такой возможности.
Белгородка Марина уехала из Белгорода в Москву в апреле 2021 года. У неё также остались в областном центре родители, братья и друзья. Раньше она работала в межрегиональном территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Курской и Белгородской областях, но из-за того, что должность её сократили, она была вынуждена искать новое место работы. В Белгороде подходящей вакансии не нашлось, поэтому девушка, сравнив зарплаты, решилась на переезд и повышение.
Сложностей не было, было только одно сложное решение: остаться в Белгороде (принять предложение о работе совсем в другой сфере) или поехать в Москву и дать ещё один шанс госслужбе. Выбор пал на Москву, так как всегда можно вернуться, тебя всегда ждут в Белгороде, а в Москве больше перспектив.Марина
Своей историей поделилась и белгородка Анастасия. Она уехала из региона около шести лет назад, после окончания школы, так как стала студентом Санкт-Петербургского государственного университета. Это и стало главной причиной её переезда в другой город.
Не могу сказать, что это было спонтанным решением, я стремилась поступить в серьёзный вуз либо Москвы, либо Петербурга. Это было моей мечтой и целью. Мне хотелось жить в большом городе, открывать для себя новые горизонты! Сейчас я живу ещё дальше от Белгорода, в Будапеште — столице Венгрии. И причина этому снова повторяется — учусь в магистратуре в экономическом университете.Анастасия
В Белгородской области у девушки остались родители, брат, бабушки и дедушки. А ещё близкие друзья и знакомые со школьных времён.
Основной мотивацией для меня всегда является желание открытия чего-то нового, своеобразный выход из зоны комфорта. Во время переезда в Петербург передо мной стояло непростое решение: остаться учиться в Белгородском госуниверситете на бюджете или уехать в совершенно другой неизведанный город, где и знакомых почти нет. Но я решила попробовать, а родители меня поддержали. Мне просто хотелось чего-то большего. Сложности были в основном эмоционального плана. Мы никогда с семьёй и друзьями не расставались надолго. С самого рождения и до окончания школы я жила в Белгородской области, покидая её только на время непродолжительных поездок. Мне было 17 лет, когда я приехала в Петербург. Конечно же, я скучала по всем родственникам и близким людям, мне нужно было привыкать к новой обстановке, большим масштабам города и к другому образу жизни. Но близкие люди всегда были рядом, поддерживая меня во всём.Анастасия
Планов вернуться в Белгородскую область у Анастасии нет. Она раз в полгода навещает своих родных, чтобы побыть в тишине, спокойствии, сделать перерыв, отдохнуть и продолжить свой путь с новыми силами.
Мне нравится возвращаться на свою малую родину время от времени, а потом вновь прощаться и уезжать. В целом я люблю путешествовать и не стремлюсь жить в одном городе всю жизнь, так что, возможно, когда-то придёт очередь Белгорода. Я вижу, как город в социальном контексте развивается и это, несомненно, приятный факт. Такие поездки для меня – как один из видов отпуска. Белгород ассоциируется у меня со спокойствием и размеренностью.Анастасия
О причинах переезда молодёжи в другие регионы высказался мэр Белгорода Антон Иванов. Он считает, что молодые люди хотят уехать в крупные города, где больше возможностей для развития.
По мнению руководителя управления молодёжной политики региона Юлии Липовченко, социально-экономические показатели Белгородской области высокие. Это говорит о том, что молодой человек, проживающий в регионе с детства, имеет возможность жить в комфортных условиях, получать достойный уровень знаний и развиваться.
Устойчивые стартовые позиции позволяют молодым белгородцам быть востребованными за пределами региона. Это и является, по моему мнению, основной причиной переезда. Считаю, что нет никакой проблемы в том, что молодые получают уверенность и возможность встать «на ноги» дома и находят дополнительные точки роста в других городах.Юлия Липовченко
Липовченко также добавила, что, согласно социологическим исследованиям в фокус-группах, больше всего готовы к переезду выпускники школ. Они получают высокие баллы на экзаменах, что позволяет им выбрать в качестве площадки для получения высшего образования престижные вузы страны. Поэтому самые популярные города для переезда — Москва, Санкт-Петербург, Воронеж.
Считаю, что правильно работать с молодёжью по стратегии привлечения, а не удержания. Для этого в регионе необходимо создавать привлекательные условия жилищной политики, реализовывать программы поддержки молодёжного предпринимательства и бизнес-стратегий, создавать рабочие места и развивать инфраструктуру. Искать и создавать «точки притяжения» и поводы для приезда, разрабатывать пакеты льготных условий.Юлия Липовченко