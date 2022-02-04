Белгородская область – для пенсионеров? Почему молодёжь уезжает из региона

Основной мотивацией для меня всегда является желание открытия чего-то нового, своеобразный выход из зоны комфорта. Во время переезда в Петербург передо мной стояло непростое решение: остаться учиться в Белгородском госуниверситете на бюджете или уехать в совершенно другой неизведанный город, где и знакомых почти нет. Но я решила попробовать, а родители меня поддержали. Мне просто хотелось чего-то большего. Сложности были в основном эмоционального плана. Мы никогда с семьёй и друзьями не расставались надолго. С самого рождения и до окончания школы я жила в Белгородской области, покидая её только на время непродолжительных поездок. Мне было 17 лет, когда я приехала в Петербург. Конечно же, я скучала по всем родственникам и близким людям, мне нужно было привыкать к новой обстановке, большим масштабам города и к другому образу жизни. Но близкие люди всегда были рядом, поддерживая меня во всём.Анастасия