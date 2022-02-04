60% беременных белгородок с ковидом отказываются от госпитализации

Напомним, недавно из ковидного роддома в Шебекино сбежала беременная. У девушки был коронавирус и температура. Беременная решила, что ей будет лучше находиться дома, и сбежала. Позже министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что врачи убедили женщину продолжить лечение в больнице.