60% беременных белгородок с ковидом отказываются от госпитализации

В настоящий момент порядка 60% беременных женщин с ковидом отказываются от госпитализации, сообщил Андрей Вартынь. Их отказы ничем не мотивированы.
Что касается вакцинации, из общего числа беременных привитые женщины составляют 10%. Все привитые женщины, по словам врача, коронавирусом не болели. Медотводы от вакцинации имеют только 6–8%.
Исследования показали, что никакого влияния вакцина не оказывает на репродуктивное здоровье как мужчины, так и женщины. А вот вирус коронавируса, попавший в организм женщины, наносит колоссальный вред и ребёнку, и беременной.Андрей Вартынь
Напомним, недавно из ковидного роддома в Шебекино сбежала беременная. У девушки был коронавирус и температура. Беременная решила, что ей будет лучше находиться дома, и сбежала. Позже министр здравоохранения Белгородской области Андрей Иконников сообщил, что врачи убедили женщину продолжить лечение в больнице.