«Выходить пешими колоннами»: белгородцев пугают объявлениями об эвакуации домов

В тексте фейковых объявлений говорится, что всем нужно подготовиться к эвакуации в пункты временного размещения. Якобы будут отрабатывать такие навыки, как погрузка и эвакуация населения разными видами транспорта и пешими колоннами до тысячи человек. При этом детей якобы будут эвакуировать отдельно от родителей, а за отказ от участия в учениях предусмотрен штраф.