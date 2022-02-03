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«Выходить пешими колоннами»: белгородцев пугают объявлениями об эвакуации домов

3 февраля 12:31
Фото: pixabay.com
В региональном управлении МЧС призвали не верить этим сообщениям — они не соответствуют действительности.

3 февраля в посёлке Северном Белгородского района появились объявления о том, что в 9 часов утра 8 февраля там пройдут пробные эвакуации жителей пешими колоннами.

В МЧС пояснили, что сообщения о любых тренировках или учениях ведомства по эвакуации, о которой говорится в объявлениях, — ложные и не соответствуют действительности.

Спасатели просят белгородцев проверять информацию, сохранять спокойствие и не поддаваться панике: причин для волнений нет.

Фото: страница Вячеслава Гладкова во "ВКонтакте"

В тексте фейковых объявлений говорится, что всем нужно подготовиться к эвакуации в пункты временного размещения. Якобы будут отрабатывать такие навыки, как погрузка и эвакуация населения разными видами транспорта и пешими колоннами до тысячи человек. При этом детей якобы будут эвакуировать отдельно от родителей, а за отказ от участия в учениях предусмотрен штраф.

#Новости#Эвакуация#МЧС#Фейк#Происшествия
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