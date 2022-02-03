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Posted 3 февраля 2022, 14:52

Published 3 февраля 2022, 14:52

Modified 18 сентября 2022, 14:43

Updated 18 сентября 2022, 14:43

В МОК оценили усилия организаторов Олимпиады в Пекине по профилактике коронавируса

В МОК оценили усилия организаторов Олимпиады в Пекине по профилактике коронавируса

3 февраля 2022, 14:52
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Кроме того, своей основной задачей организаторы считают недопущение выхода инфекции за пределы Олимпийской деревни.

Как сообщает "Советский спорт" со ссылкой на ВВС, руководители МОК удовлетворены незначительным количеством положительных тестов, а также бессимптомным или легким течением болезни у спортсменов и представителей команд.

Напомним, коронавирус коснулся и сборную России. В команде фигуристов из-за положительного теста вынужден пропустить соревнования Михаил Коляда, которого заменил Евгений Семененко, а также биатлонистка Валерия Васнецова, на смену которой 3 февраля в Пекин вылетит Евгения Буртасова.

Согласно действующим правилам спортсмен, сдавший положительный тест в Пекине, обязан сдать два подряд отрицательных в течение суток либо отправиться на карантин, продолжительность которого может составить от трех до пяти недель.

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