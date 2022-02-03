В МОК оценили усилия организаторов Олимпиады в Пекине по профилактике коронавируса

Posted 3 февраля 2022, 14:52
Published 3 февраля 2022, 14:52
Modified 18 сентября 2022, 14:43
Updated 18 сентября 2022, 14:43
Как сообщает "Советский спорт" со ссылкой на ВВС, руководители МОК удовлетворены незначительным количеством положительных тестов, а также бессимптомным или легким течением болезни у спортсменов и представителей команд.
Напомним, коронавирус коснулся и сборную России. В команде фигуристов из-за положительного теста вынужден пропустить соревнования Михаил Коляда, которого заменил Евгений Семененко, а также биатлонистка Валерия Васнецова, на смену которой 3 февраля в Пекин вылетит Евгения Буртасова.
Согласно действующим правилам спортсмен, сдавший положительный тест в Пекине, обязан сдать два подряд отрицательных в течение суток либо отправиться на карантин, продолжительность которого может составить от трех до пяти недель.