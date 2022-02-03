В Белгородской области установили 90 тысяч «умных» электросчётчиков

«Белгородэнерго» бесплатно установит прибор учёта, если ваш вышел из строя или у него истёк срок поверки. Если же ваш счётчик исправен, но вы хотите заменить его, то энергетики выполнят эту работу на возмездной основе. Не менее важно понимать: несмотря на то, что с потребителя снята ответственность за обслуживание и поверку приборов учёта, он все ещё обязан следить за сохранностью прибора учёта и пломбами сетевой организации.Сергей Решетников