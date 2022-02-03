В Белгородской области установили 90 тысяч «умных» электросчётчиков

В текущем году планируется установить свыше 10 тысяч интеллектуальных приборов учёта. Устанавливаются такие электросчётчики в соответствии с 522-м ФЗ от 27.12.2018 г., согласно которому с 1 июля 2020 года на смену вышедшим из строя должны прийти интеллектуальные приборы учёта, оснащённые функцией удалённого мониторинга и передачи данных. Обязанность по установке и обслуживанию систем учёта электроэнергии перешла от потребителей к гарантирующим поставщикам в многоквартирных домах и сетевым компаниям в частной жилой застройке.
Главная особенность интеллектуальных приборов учёта заключается в их возможности автоматически контролировать энергопотребление по каждой точке поставки, получая данные об объёмах потраченного ресурса. Граждане и юридические лица также могут в режиме онлайн следить за показаниями и качеством электроэнергии, поскольку «умные» приборы учёта фиксируют уровень напряжения в сети и частоту электрического тока.
Как пояснил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Сергей Решетников, в первую очередь такие приборы устанавливают новым потребителям в процессе технологического присоединения к сетям, а также по заявкам по мере выхода действующих счётчиков из строя, поломки или истечения у них межповерочного интервала.
«Белгородэнерго» бесплатно установит прибор учёта, если ваш вышел из строя или у него истёк срок поверки. Если же ваш счётчик исправен, но вы хотите заменить его, то энергетики выполнят эту работу на возмездной основе. Не менее важно понимать: несмотря на то, что с потребителя снята ответственность за обслуживание и поверку приборов учёта, он все ещё обязан следить за сохранностью прибора учёта и пломбами сетевой организации.Сергей Решетников