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В Белгородской области установили 90 тысяч «умных» электросчётчиков

3 февраля 07:04
Фото: филиал ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго»
В 2021 году филиал ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» установил у потребителей свыше 16 тысяч интеллектуальных приборов учёта электроэнергии. Общее количество «умных» счётчиков на первое января текущего года достигло 90 000.

В текущем году планируется установить свыше 10 тысяч интеллектуальных приборов учёта. Устанавливаются такие электросчётчики в соответствии с 522-м ФЗ от 27.12.2018 г., согласно которому с 1 июля 2020 года на смену вышедшим из строя должны прийти интеллектуальные приборы учёта, оснащённые функцией удалённого мониторинга и передачи данных. Обязанность по установке и обслуживанию систем учёта электроэнергии перешла от потребителей к гарантирующим поставщикам в многоквартирных домах и сетевым компаниям в частной жилой застройке.

Главная особенность интеллектуальных приборов учёта заключается в их возможности автоматически контролировать энергопотребление по каждой точке поставки, получая данные об объёмах потраченного ресурса. Граждане и юридические лица также могут в режиме онлайн следить за показаниями и качеством электроэнергии, поскольку «умные» приборы учёта фиксируют уровень напряжения в сети и частоту электрического тока.

Как пояснил и.о. заместителя генерального директора – директора филиала ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго» Сергей Решетников, в первую очередь такие приборы устанавливают новым потребителям в процессе технологического присоединения к сетям, а также по заявкам по мере выхода действующих счётчиков из строя, поломки или истечения у них межповерочного интервала.

«Белгородэнерго» бесплатно установит прибор учёта, если ваш вышел из строя или у него истёк срок поверки. Если же ваш счётчик исправен, но вы хотите заменить его, то энергетики выполнят эту работу на возмездной основе. Не менее важно понимать: несмотря на то, что с потребителя снята ответственность за обслуживание и поверку приборов учёта, он все ещё обязан следить за сохранностью прибора учёта и пломбами сетевой организации.Сергей Решетников

#Новости#Электросчётчик#Электросчётчики#Филиал ПАО «Россети Центр» – «Белгородэнерго»#Белгородэнерго#Умный счётчик#Технологии
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