В Белгороде планируют отремонтировать путепровод над ж/д дорогой на Студенческой

В 2022 году в Белгороде планируют отремонтировать путепровод над ж/д дорогой на улице Студенческой. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Этот вопрос глава регионального министерства транспорта уже обсудил с представителями РЖД. Стороны отметили, что необходимо привести в порядок путепроводы над ж/д путями, но их содержание и ремонт обходятся дорого. В связи с этим на работы могут направить в том числе деньги из федерального бюджета.
Ещё одной темой обсуждения была грядущая 80-я годовщина Курской битвы и танкового сражения под Прохоровкой. «Дату мы будем отмечать в 2023 году, однако подготовительную работу начинать надо уже сейчас», — добавил Сергей Евтушенко.
Как сообщалось ранее, из Москвы в Прохоровку планировалось запустить ретропоезд. Кроме этого, в посёлке могут построить две новые остановки и памятную экспозицию.
Что касается дорог, в Белгороде по нацпроекту в 2022 году отремонтируют 14 участков. Всего в регионе работы пройдут на 97 дорогах.