Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Белгороде планируют отремонтировать путепровод над ж/д дорогой на Студенческой

3 февраля 09:36
Фото: «Бел.Ру»
Работы могут начаться уже в этом году, сообщил министр транспорта Сергей Евтушенко. Ремонтировать дорогу будут в рамках профильного нацпроекта.

В 2022 году в Белгороде планируют отремонтировать путепровод над ж/д дорогой на улице Студенческой. Работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Этот вопрос глава регионального министерства транспорта уже обсудил с представителями РЖД. Стороны отметили, что необходимо привести в порядок путепроводы над ж/д путями, но их содержание и ремонт обходятся дорого. В связи с этим на работы могут направить в том числе деньги из федерального бюджета.

Ещё одной темой обсуждения была грядущая 80-я годовщина Курской битвы и танкового сражения под Прохоровкой. «Дату мы будем отмечать в 2023 году, однако подготовительную работу начинать надо уже сейчас», — добавил Сергей Евтушенко.

Как сообщалось ранее, из Москвы в Прохоровку планировалось запустить ретропоезд. Кроме этого, в посёлке могут построить две новые остановки и памятную экспозицию.

Что касается дорог, в Белгороде по нацпроекту в 2022 году отремонтируют 14 участков. Всего в регионе работы пройдут на 97 дорогах.

Материалы по теме
В Белгородской области в 2022 году отремонтируют пять мостовВ Белгороде отремонтируют Народный бульвар и бульвар ЮностиПроблемный мост в Белгородской области отремонтируют за 239,1 млн рублей
#Новости#Белгород#Нацпроект#Путепровод#Железная дорога#Сергей евтушенко#Студенческая#Ремонт#Касается каждого#Новости Белгорода#Дороги#Город
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18