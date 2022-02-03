В Белгороде планируют отремонтировать путепровод над ж/д дорогой на Студенческой

Этот вопрос глава регионального министерства транспорта уже обсудил с представителями РЖД. Стороны отметили, что необходимо привести в порядок путепроводы над ж/д путями, но их содержание и ремонт обходятся дорого. В связи с этим на работы могут направить в том числе деньги из федерального бюджета.