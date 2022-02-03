Стал известен препарат для профилактики коронавируса

На круглом столе обнародовали данные исследования, доказывающего эффективность препарата. Вещество использовалось в качестве средства профилактики коронавируса в течение одного месяца в 2020 году 913 медиками красных зон. За это время и за три последующих месяца те, кто принимал азоксимера бромид, переболел ОРВИ — 13,1%, а ковидом — 2,4%. Те медработники, которые не принимали препарат, переболели ОРВИ — 57,3%, а ковидом — 26,2%. Об этом сообщил Михаил Костинов, профессор, заведующий кафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации 1-го МГМУ им. И. М. Сеченова.