Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Стал известен препарат для профилактики коронавируса

3 февраля 14:24
Фото: Фонд Росконгресс
По сравнению со штаммом «дельта», «омикрон» доминирует во всем мире. И ВОЗ активно предостерегает от отношения к «омикрону», как к обычному гриппу. Последний опыт и достижения науки в области лечения коронавируса обсудили на круглом столе «Пандемия. Иммунитет. Защита», который состоялся на площадке МИА «Россия сегодня»

По словам заместителя главврача городской клинической больницы № 24 профессора Сергея Зырянова, медики используют иммуномодуляторы, когда иммунитет человека не справляется, когда использованы уже все методы и рекомендации, чтобы помочь тяжелому пациенту реанимации. Поэтому оригинальная молекула азоксимера бромид (действующее вещество препарата «Полиоксидоний») сразу привлекла внимание врачей, сообщает newsnn.ru.

Эксперт упомянул опыт Словакии, которая стала первой европейской страной, где провели исследование PASS, подтвердив профиль безопасности азоксимера бромид, а затем включили его в клинические рекомендации по лечению коронавирусной инфекции.

На круглом столе обнародовали данные исследования, доказывающего эффективность препарата. Вещество использовалось в качестве средства профилактики коронавируса в течение одного месяца в 2020 году 913 медиками красных зон. За это время и за три последующих месяца те, кто принимал азоксимера бромид, переболел ОРВИ — 13,1%, а ковидом — 2,4%. Те медработники, которые не принимали препарат, переболели ОРВИ — 57,3%, а ковидом — 26,2%. Об этом сообщил Михаил Костинов, профессор, заведующий кафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации 1-го МГМУ им. И. М. Сеченова.

Помимо этого, азоксимера бромид продемонстрировал профилактическую эффективность в исследовании, которое провела Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова. В нем принимали участие медики из красной зоны. В основной группе, где был 41 сотрудник, доля переболевших ковидом составила три процента. А в группе для сравнения, где было 37 работников, заболели 16%.

Как сообщает Костинов, профилактический прием «Полиоксидония» в три раза уменьшает ОРВИ у детей. Также он на 66% снижает частоту иных инфекционно-воспалительных болезней.

#Новости#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18