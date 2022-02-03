Стал известен препарат для профилактики коронавируса

По словам заместителя главврача городской клинической больницы № 24 профессора Сергея Зырянова, медики используют иммуномодуляторы, когда иммунитет человека не справляется, когда использованы уже все методы и рекомендации, чтобы помочь тяжелому пациенту реанимации. Поэтому оригинальная молекула азоксимера бромид (действующее вещество препарата «Полиоксидоний») сразу привлекла внимание врачей, сообщает newsnn.ru.
Эксперт упомянул опыт Словакии, которая стала первой европейской страной, где провели исследование PASS, подтвердив профиль безопасности азоксимера бромид, а затем включили его в клинические рекомендации по лечению коронавирусной инфекции.
На круглом столе обнародовали данные исследования, доказывающего эффективность препарата. Вещество использовалось в качестве средства профилактики коронавируса в течение одного месяца в 2020 году 913 медиками красных зон. За это время и за три последующих месяца те, кто принимал азоксимера бромид, переболел ОРВИ — 13,1%, а ковидом — 2,4%. Те медработники, которые не принимали препарат, переболели ОРВИ — 57,3%, а ковидом — 26,2%. Об этом сообщил Михаил Костинов, профессор, заведующий кафедрой эпидемиологии и современных технологий вакцинации 1-го МГМУ им. И. М. Сеченова.
Помимо этого, азоксимера бромид продемонстрировал профилактическую эффективность в исследовании, которое провела Военно-медицинская академия им. С. М. Кирова. В нем принимали участие медики из красной зоны. В основной группе, где был 41 сотрудник, доля переболевших ковидом составила три процента. А в группе для сравнения, где было 37 работников, заболели 16%.
Как сообщает Костинов, профилактический прием «Полиоксидония» в три раза уменьшает ОРВИ у детей. Также он на 66% снижает частоту иных инфекционно-воспалительных болезней.