Следующий этап «Лучник Future» состоится в середине февраля в Москве

Издание сообщает, что для участия в финале отобрали двадцать один студенческий проект. В конкурсе 7 номинаций, и в каждой было отобрано по три проекта. Следующим этапом конкурса станет защита участниками собственных работ. Данный этап запланирован на середину февраля. Проводить его будут в Москве, сообщает mkset.ru.