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Следующий этап «Лучник Future» состоится в середине февраля в Москве

3 февраля 16:11
Названы финалисты конкурса “Лучник Future” - первого всероссийского конкурса студенческих команд в области развития общественных связей. В шорт-лист вошли команды из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Саратова, Челябинска и Красноярска.

Издание сообщает, что для участия в финале отобрали двадцать один студенческий проект. В конкурсе 7 номинаций, и в каждой было отобрано по три проекта. Следующим этапом конкурса станет защита участниками собственных работ. Данный этап запланирован на середину февраля. Проводить его будут в Москве, сообщает mkset.ru.

По словам главы отдела по связям с общественностью филиала ПАО “Россети Центр и Приволжье” - “Удмуртэнерго” Михаила Кротикова, для студентов конкурс является мостиком между теорией, полученной в высшем учебном заведении, и возможностью на практике решать реальные задачи бизнеса. Также участники конкурса получают ценный опыт общения с наставниками, предпринимателями и коллегами.

Декан Кубанского государственного университета Валерий Касьянов отметил, что представленные кейсы позволяют участникам максимально проявить свой потенциал и полученные знания. Команда этого высшего учебного заведения также принимала участие в конкурсе.

Напомним: для участия в конкурсе было представлено восемьдесят шесть коммуникационных проектов. Семьдесят студенческих команд из тридцати четырех российских вузов в семнадцати регионах страны прислали свои работы.

Реальные кейсы для участников конкурса представили партнеры мероприятия - коммерческие предприятия и общественные организации. Генеральный партнер мероприятия - банк Тинькофф. Задачи участникам также представили ТМК, Segezha Group, ЭР-Телеком, Группа ГАЗ и благотворительный фонд РДКМ.

Конкурс учредила дирекция национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Коммуникационная группа JAMP выступила оператором мероприятия. Информационным партнером конкурса стал холдинг 1MI.

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