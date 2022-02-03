Следующий этап «Лучник Future» состоится в середине февраля в Москве

Издание сообщает, что для участия в финале отобрали двадцать один студенческий проект. В конкурсе 7 номинаций, и в каждой было отобрано по три проекта. Следующим этапом конкурса станет защита участниками собственных работ. Данный этап запланирован на середину февраля. Проводить его будут в Москве, сообщает mkset.ru.
По словам главы отдела по связям с общественностью филиала ПАО “Россети Центр и Приволжье” - “Удмуртэнерго” Михаила Кротикова, для студентов конкурс является мостиком между теорией, полученной в высшем учебном заведении, и возможностью на практике решать реальные задачи бизнеса. Также участники конкурса получают ценный опыт общения с наставниками, предпринимателями и коллегами.
Декан Кубанского государственного университета Валерий Касьянов отметил, что представленные кейсы позволяют участникам максимально проявить свой потенциал и полученные знания. Команда этого высшего учебного заведения также принимала участие в конкурсе.
Напомним: для участия в конкурсе было представлено восемьдесят шесть коммуникационных проектов. Семьдесят студенческих команд из тридцати четырех российских вузов в семнадцати регионах страны прислали свои работы.
Реальные кейсы для участников конкурса представили партнеры мероприятия - коммерческие предприятия и общественные организации. Генеральный партнер мероприятия - банк Тинькофф. Задачи участникам также представили ТМК, Segezha Group, ЭР-Телеком, Группа ГАЗ и благотворительный фонд РДКМ.
Конкурс учредила дирекция национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник». Коммуникационная группа JAMP выступила оператором мероприятия. Информационным партнером конкурса стал холдинг 1MI.