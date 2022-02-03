Потанин: «Атомайз» станет первооткрывателем нового направления в экономике России

Токенизация прозрачна, поскольку она содержит в себе зашифрованную информацию. Эти данные позволяют узнать, как и где произведен тот или иной товар, а также проверить, был ли нанесен урон экологии в процессе производства и использовались ли запрещенные технологии. Так, с помощью токенизации отношение бизнеса к обществу становится более ответственным.