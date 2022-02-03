Потанин: «Атомайз» станет первооткрывателем нового направления в экономике России

Как пишет Newizv.ru, отныне платформа с помощью своей блокчейн-платформы может выпускать цифровые финансовые активы и обменивать их на российские рубли. Соинвестором платформы выступила российская инвестиционная компания «Интеррос», учредителем которой является Владимир Потанин.
Отмечается, что перед тем, как регулятор принял такое решение, была проведена значительная работа при сотрудничестве с бизнес-структурами и органами власти. В создании закона о ЦФА активное участие также принял президент «Интерроса» Владимир Потанин.
Предприниматель заметил, что платформа Atomyze позволит создать новое направление как в деятельности самой компании, так и в российской экономике в целом.
«Сегодня благодаря принятию закона о ЦФА и грамотной политике ЦБ у России есть все предпосылки для того, чтобы обеспечить себе цифровое лидерство», — рассказал глава компании.
Отныне токенизационная платформа способна самостоятельно выпускать, обменивать и хранить цифровые финансовые активы, а также вести реестр владельцев ЦФА и поддерживать удаленные каналы обслуживания клиентов.
Если сравнивать с криптовалютой, токен — это цифровой аналог товаров и услуг. С их помощью упрощается товарооборот, что в свою очередь ускоряет выход предпринимателей на международные рынки.
Токенизация прозрачна, поскольку она содержит в себе зашифрованную информацию. Эти данные позволяют узнать, как и где произведен тот или иной товар, а также проверить, был ли нанесен урон экологии в процессе производства и использовались ли запрещенные технологии. Так, с помощью токенизации отношение бизнеса к обществу становится более ответственным.
Это и стало решающим фактором для Владимира Потанина инвестировать средства в платформу наряду с реализацией других проектов. При этом отмечается, что платформа Atomyze никак не связана с оборотом криптовалют.
Одной из первых компаний, которая успела ощутить на себе достоинства платформы, стала горно-металлургическая компания «Норильский никель». Через Atomyze компания перевела свою продукцию в ЦФА и вывела ее на международный рынок. Также компания предложила своим потребителям новый продукт — углеродно-нейтральный никель.
Таким образом, с помощью платформы ООО «Атомайз» мировые рынки станут доступными для бизнесменов России, появится возможность привлекать иностранные инвестиции, отметили в «Интерросе».
Площадки Atomyze открыты в шести государствах, включая Швейцарию и Соединённые Штаты Америки. В планах Банка России — дальнейшее совершенствование регулирования и налогообложения цифровых активов, чтобы сделать их более привлекательными.