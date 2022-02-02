В Белгороде продали недострой и завели дело против чиновника УКСа за халатность

«Бел.Ру» тем временем поговорило с новым гендиректором Белоблводоканала Александром Николаевым. Он рассказал о том, был ли знаком с Вячеславом Гладковым до приезда в Белгородскую область, и объяснил, откуда взялась негативная информация о его работе в Ярославской области. Также Николаев назвал муниципалитеты, в которых сети водоснабжения и водоотведения изношены больше всего, поделился данными о белгородцах, живущих без центрального водоснабжения, и признался, пьёт ли воду из-под крана.