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В Белгороде продали недострой и завели дело против чиновника УКСа за халатность

2 февраля 16:00
Фото: «Бел.Ру»
Здание бизнес-центра на улице Чапаева ушло с молотка за 181,3 млн рублей, против сотрудника управления капитального строительства завели дело за халатность на 9 млн рублей, а новый гендиректор Белоблводоканала дал интервью «Бел.Ру», в котором рассказал в том числе о планах и проблемах организации.

Недостроенный бизнес-центр на Левобережье в Белгороде продали с четвёртой попытки. Здание приобрели за 181,3 млн рублей. Покупателем стало ООО «Технологии и услуги», которое на аукционе действовало в интересах белгородского ООО «Капитал-строй». Помимо организации-победителя, в торгах участвовал Валерий Багишов из Санкт-Петербурга, но его заявку отклонили.

Брошенный недострой на Левобережье в Белгороде продали с четвёртой попытки
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Против чиновника регионального управления капитального строительства возбудили уголовное дело по статье за халатность (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ). Он должен был контролировать ремонт в Чернянской ЦРБ. По информации прокуратуры, сотрудник принял работы по замене приточно-вытяжной вентиляции, не выезжая на объект и не убедившись в том, что она в рабочем состоянии. Ущерб оценили в 9 млн рублей. Дело рассмотрят в Свердловском районном суде.

Чиновник белгородского УКСа попал под уголовное дело за халатность на 9 млн рублей
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«Бел.Ру» тем временем поговорило с новым гендиректором Белоблводоканала Александром Николаевым. Он рассказал о том, был ли знаком с Вячеславом Гладковым до приезда в Белгородскую область, и объяснил, откуда взялась негативная информация о его работе в Ярославской области. Также Николаев назвал муниципалитеты, в которых сети водоснабжения и водоотведения изношены больше всего, поделился данными о белгородцах, живущих без центрального водоснабжения, и признался, пьёт ли воду из-под крана.

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