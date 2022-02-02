В Белгороде продали недострой и завели дело против чиновника УКСа за халатность

Недостроенный бизнес-центр на Левобережье в Белгороде продали с четвёртой попытки. Здание приобрели за 181,3 млн рублей. Покупателем стало ООО «Технологии и услуги», которое на аукционе действовало в интересах белгородского ООО «Капитал-строй». Помимо организации-победителя, в торгах участвовал Валерий Багишов из Санкт-Петербурга, но его заявку отклонили.
Против чиновника регионального управления капитального строительства возбудили уголовное дело по статье за халатность (ч. 1.1 ст. 293 УК РФ). Он должен был контролировать ремонт в Чернянской ЦРБ. По информации прокуратуры, сотрудник принял работы по замене приточно-вытяжной вентиляции, не выезжая на объект и не убедившись в том, что она в рабочем состоянии. Ущерб оценили в 9 млн рублей. Дело рассмотрят в Свердловском районном суде.
«Бел.Ру» тем временем поговорило с новым гендиректором Белоблводоканала Александром Николаевым. Он рассказал о том, был ли знаком с Вячеславом Гладковым до приезда в Белгородскую область, и объяснил, откуда взялась негативная информация о его работе в Ярославской области. Также Николаев назвал муниципалитеты, в которых сети водоснабжения и водоотведения изношены больше всего, поделился данными о белгородцах, живущих без центрального водоснабжения, и признался, пьёт ли воду из-под крана.