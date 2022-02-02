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УК в Старом Осколе девять лет не ремонтировала многоквартирный дом

2 февраля 07:59
Фото: Бел.Ру
Последний раз ремонт в подъездах многоэтажки делали в 2013 году, хотя по законодательству его должны проводить раз в пять лет. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.
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ЖКХ

Управляющая компания в течение девяти лет не ремонтировала подъезды в многоэтажке в Старом Осколе. Последний раз ремонт проводили в 2013 году. Согласно законодательству, обновлять подъезд нужно раз в пять лет.

Речь идёт о доме № 38 микрорайона Парковый. Городская прокуратура обнаружила нарушения жилищного законодательства в ходе проведённой проверки.

Также сообщается, что в план проведения текущего ремонта на 2022 год обновление подъездов включено не было. Ведомство внесло представление в адрес директора управляющей компании ООО «УО „Парковый“».

В отношении виновного должностного лица возбудили дело об административном правонарушении. Дело направили на рассмотрение в региональное управление Госжилнадзора.

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