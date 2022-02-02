У белгородцев с ковидом стала реже развиваться пневмония

Елена Оглезнева во время брифинга по коронавирусу сообщила, что клинические диагнозы COVID-19 существенно изменились. К примеру, раньше в общей структуре заболевания пневмонии занимали 30%, сейчас их количество составляет 9,6%. В основном, по словам Оглезневой, в регионе увеличились случаи ОРВИ и бессимптомных форм ковида.
В структуре ковидных диагнозов ОРВИ занимает лидирующие позиции.Елена Оглезнева
Сейчас ОРВИ болеют порядка 23 070 человек. Рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, но наиболее выражено в детской группе — 7–14 лет.
Мы уже превысили самые высокие показатели, которые у нас были осенью. Достигли наихудших показателей.Елена Оглезнева
Также дети стали чаще болеть коронавирусом. Из всего количества заболевших процент детей составляет 15%. В предыдущие волны ковида этот показатель был равен 6–7 процентам.