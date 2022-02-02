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У белгородцев с ковидом стала реже развиваться пневмония

2 февраля 11:02
Фото: ИА «Бел.Ру»
Глава регионального Роспотребнадзора Елена Оглезнева заявила, что в Белгородской области случаев выявления тяжёлых и внебольничных форм пневмоний стало меньше.

Елена Оглезнева во время брифинга по коронавирусу сообщила, что клинические диагнозы COVID-19 существенно изменились. К примеру, раньше в общей структуре заболевания пневмонии занимали 30%, сейчас их количество составляет 9,6%. В основном, по словам Оглезневой, в регионе увеличились случаи ОРВИ и бессимптомных форм ковида.

В структуре ковидных диагнозов ОРВИ занимает лидирующие позиции.Елена Оглезнева

Сейчас ОРВИ болеют порядка 23 070 человек. Рост заболеваемости наблюдается во всех возрастных группах, но наиболее выражено в детской группе — 7–14 лет.

Мы уже превысили самые высокие показатели, которые у нас были осенью. Достигли наихудших показателей.Елена Оглезнева

Также дети стали чаще болеть коронавирусом. Из всего количества заболевших процент детей составляет 15%. В предыдущие волны ковида этот показатель был равен 6–7 процентам.

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