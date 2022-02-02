У белгородцев с ковидом стала реже развиваться пневмония

Елена Оглезнева во время брифинга по коронавирусу сообщила, что клинические диагнозы COVID-19 существенно изменились. К примеру, раньше в общей структуре заболевания пневмонии занимали 30%, сейчас их количество составляет 9,6%. В основном, по словам Оглезневой, в регионе увеличились случаи ОРВИ и бессимптомных форм ковида.